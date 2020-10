Jemima Kirke la nueva integrante de Sex Education

Sex Education, tendrá para su nueva temporada a Jemima Kirke, quien se considera artista antes que actriz. Empezó en el mundo audiovisual debido a favores que les hizo a varios de sus amigos. Lena Dunham le pidió, al igual que a otros amigos, que participase en su largometraje Tiny Furniture ya que no había dinero para pagar a actores profesionales. A pesar de que el film acabó resultando rentable, Jemima Kirke no recibió dinero por su aparición. Esta fue su primera aparición en pantalla, aunque en 2005 prestó su voz para el cortometraje Smile for the Camera.