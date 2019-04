Jesús Escobar: "Estamos abiertos a conversaciones y a lograr acuerdos"

¿Qué hará Libres del Sur ante las elecciones que se vienen?

A nivel país vamos a participar dentro de Alternativa Federal para ganar la presidencia de la Nación y nosotros trabajando para construir este espacio en Neuquén.

¿Y qué acuerdos puede haber en lo local?

Vamos a participar de las elecciones municipales, Mercedes Lamarca es una de las candidatas más importantes en la ciudad. Cada coyuntura es distinta, el electorado busca lo que hay en ese momento por eso, incluso en la elección provincial, dentro de Neuquén capital Mercedes hizo una muy buena elección.

¿Confían en un resultado distinto al del 10 de marzo?

Por supuesto, es como pensar que el quiroguismo no tiene potencial en la ciudad por lo que sacó en la última elección.

¿Buscarán una alianza con otros partidos?

Estamos abiertos a conversaciones y a lograr acuerdos.

Hay un rumor que dice que se conformaría un gran frente para ganarle al oficialismo de la ciudad.

No hay que hacer un frente antinada, tiene que ser a favor de los neuquinos

¿Se reunió con gente del PJ y del MPN?

He hablado con todos los sectores, incluso del gobierno municipal.

¿Con qué objetivos?

Hay que priorizar lo que le pasa a la gente, los tiempos de los muros se terminaron, hay que acordar con amplitud, favoreciendo el diálogo y el consenso. Venimos de décadas donde el gobierno municipal y el provincial nunca han convocado a la oposición para preguntarles qué propuestas tienen. En esto Mercedes es distinta, sabe qué piensan aquellos que no creen lo mismo que nosotros.

En ese camino, ¿Lamarca podría acompañar desde otro lugar?

Mercedes es la mejor candidata a intendenta de Neuquén.

¿También presentarán candidatos para las nacionales de octubre?

Sí, tenemos que charlar las candidaturas, pero todo aquello que contribuya a traer cosas buenas para los neuquinos lo vamos a analizar.

¿El mal resultado de las provinciales no los condiciona?

No. Hemos aprendido cosas que se van a ver reflejadas para mejor.

¿Qué cosas?

A tener mayor apertura con otros sectores, hablar con la mayor cantidad posible, pero para confluir se necesitan al menos dos. Lo buscamos en lo provincial pero no quisieron.

¿Quiénes?

Rioseco nos planteó que Libres del Sur tuviera una colectora, le dijimos que sí, llegamos a un acuerdo pero de la noche a la mañana dijeron que no, no me interesa debatir con nadie, pero siempre estuvimos abiertos a confluir en otros espacios, hablamos con Rolando Figueroa también.

¿Y este tipo de acercamientos se pueden reflotar en la ciudad?

Creo que sí.