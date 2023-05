Jey Mammon rompió el silencio: "Estoy muerto en vida"

El artista reconoce que su situación actual difiere de sus primeros días de defensa, cuando publicó un video casero y mantuvo conversaciones con Jorge Rial y Baby Etchecopar desde su hogar, en las que hablaba de su estado de shock y su consumo de clonazepam. Jey Mammon admite haber experimentado distintos estados emocionales y momentos de vulnerabilidad, incluso llegando a tomar pastillas debido a la conmoción que le causó la situación. Sin embargo, reafirma su inocencia y denuncia la exposición mediática sensacionalista que ha sufrido.

Embed

A pesar de las dificultades emocionales y las repercusiones en su salud mental, Jey Mammon revela que no ha recibido comentarios negativos por parte de las personas en la calle desde el inicio de toda esta polémica. Con la esperanza de retomar su carrera artística, confía en que la gente lo respaldará si decide realizar una obra de teatro en la actualidad.

Durante la entrevista, Jey Mammon se ve envuelto en una discusión acerca de la edad de Lucas Benvenuto en el momento en que lo conoció. Aunque reconoce que el debate moral puede existir, insiste en que el foco no debe desviarse del hecho de defenderse de una falsa acusación de violación. Sin embargo, también reflexiona sobre cómo la mirada social y el contexto pueden influir en la percepción de un vínculo entre una persona de 32 años y otra de 16.

En un momento emotivo, Jey Mammon revela que le cuesta hablar de sus inicios artísticos sin emocionarse y llorar. Rememora los momentos en los que comenzó su carrera y destaca el impacto que Lucas Benvenuto tuvo en su vida y desarrollo como artista. Reconoce que, pese a la situación actual, existió una relación fuerte entre ellos y que Lucas estuvo presente en momentos importantes de su trayectoria.

jey-mammon-lucas-benvenuto.jpg

En cuanto a su regreso a los medios, el artista manifiesta que desea volver, “cómo no voy a querer volver si son mi vida”, dice emocionado. Recordemos que cuando Lucas lo denunció, Jey estaba, quizás en el punto más alto de su carrera, conduciendo “La Peña de Morfi” por Telefe.

Pero, aquella denuncia le cambió la vida en un instante, Telefe lo apartó de su programación y se quedó sin trabajo, lo que lo afectó muchísimo. Al respecto el artista manifiesta que “es como una incertidumbre total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida”.

“Porque aun con el amor que te demuestra la gente, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida”, concluye un Jey Mammon que habló a corazón abierto.