Jimena no pega una

Parece que Jimena Barón no tiene suerte en el amor o bien no es un tema para ella. Es que al actriz, que está en pareja con Rodrigo Romero -lo conoció mientras filmaban El Potro, donde el actor interpreta al cantante cordobés-, le confesó a Marcelo Tinelli que no hay muchas expectativas. “Conmigo no hay futuro, por eso no lo traigo. Ya lo asumí”, expresó Barón, que el martes debutó en la pista del “Bailando 2018”. Luego de tremendas palabras, la cantante ayer dialogó con Nosotros a la mañana para ampliar el tema: “Soy realista, chicos. No es mi área. Soy simpática, graciosa, con la música y la actuación bien… Pero el amor no es mi área. Rodrigo ya lo sabe y dije adelante de todo el mundo que no tengo futuro con él”.