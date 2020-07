Jimi Hendrix, desde los 12 años salía a robar con la mamá

La vida de este particular personaje, cuyo nombre es homónimo del famoso guitarrista, está asociada al mundo criminal y sus rubros favoritos son las inmobiliarias, escribanías y financieras con cuyos botines se construyó una casa en Toma 7 de mayo y hasta adquirió motos y autos de alta gama.

En la actualidad, está cumpliendo prisión preventiva en la Comisaría tercera junto a su padrastro Rogelio Rojas, por violar la prisión domiciliaria y dar un golpe de más de 4.5 millones de pesos.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal se alista para sumarle varias causas más y unificar todo en un mismo legajo para intentar obtener una pena ejemplar que estiman que con suerte podría superar los cinco o seis años de prisión.

Ciudad-judicial.jpg

De wachín a robar al Bajo

Lidia, la mamá de Hendrix desembarcó en Neuquén hace poco más de una década y se instaló en la Toma 7 de mayo.

“Vinieron de Chile y su mamá ni bien llegó tenía todas sus amigas que eran mecheras así que se sumó al grupo”, recordó una fuente a LMN.

Lidia estaba en pareja, por ese entonces, con Rogelio Rojas, padrastro de Jimi, que también está con prisión preventiva por la saga de robos.

Allá por 2010 comenzaron las primeras andanzas de Jimi quien acompañaba a su madre cuando ella salía a robar en la zona del microcentro y paradas de colectivos. Ahí, el pequeño fue aprendiendo los gajes del oficio de la mechera y del punga y fue que dio sus primeros pasos en el delito.

Al ser menor de edad nunca pudo ser detenido ni tampoco se le realizó un expediente, esto está prohibido por ley, pero son muchos los policías que lo han atrapado infraganti en más de una ocasión.

La madre, además, lo había educado muy bien en los aspectos legales que protegen a los menores de edad por lo que Jimi sabía qué tenía que decir o hacer si caía con las manos en la masa.

“Su padrastro, se dedicaba a los robos con armas y escruches. Consumía cocaína, si bien no estaba en el negocio de la droga, se perdía mal”, detalló la fuente que recordó que Lidia intentó encaminarlo a Rogelio porque perdía mucho dinero en la droga y ella fue una suerte de administradora hasta que se cansó y se separó hace poco más de un año.

De todas formas el vínculo entre Rojas y Jimi continuó pese a la separación porque prácticamente tenían montada una sociedad delictiva en la que aprendieron a trabajar en conjunto.

“Rojas lo metió en los golpes pesados cuando Jimi era más grandecito (estiman que con 17 años)”, confió el informante.

Jimi Hendrix operativo allanamientos-3.jpg

De la bici a los autos de alta gama

De la mano del padrastro, Jimi va aprende el oficio del robo de viviendas, boquetes a comercios y entraderas en oficinas.

Una particularidad que tenía el joven, es que actuaba con naturalidad y no le gustaban los golpes violentos. De hecho los robos más conocidos han sido cuando no había gente en el lugar.

Con el correr de los robos, Hendrix identifica rápidamente que el negocio está en el reviente de inmobiliarias, escribanías y financieras porque manejan dólares lo que le rinde mucho más teniendo en juego la ecuación riesgo-beneficio. Es por eso que pone toda su energía en este núcleo de negocios.

“Se observó cómo rápidamente comenzó a crecer. De andar en bicicleta pasó a motos de alta cilindradas y autos de alta gama. Algunos de estos vehículos los supo utilizar su padrastro en otros robos”, reveló el informante.

En 2018, incurrió en el manejo de dólares falsos con los que estafó a un reconocido comerciante neuquino por lo que se le inició una causa Federal por estafa y determinó tras las rejas por un breve periodo.

Al recuperar la libertad, estuvo un tipo tranquilo, es decir sin cometer delitos. En ese periodo compró un terreno en cercanías de la casa de la madre en Toma 7 de mayo y construyó una casa que en la actualidad cuenta con dos plantas.

Su regreso a la acción, fue después de las primeras semanas de aislamiento tras la pandemia donde dio varios golpes junto a su padrastro y terminaron cayendo.

camioneta jimi hendrix foto valida.jpg

-> Los golpes en tiempo de pandemia

El 20 de mayo Hendrix y Rojas, cual simuladores y con total tranquilidad, robaron una inmobiliaria céntrica.

Es esa ocasión, ambos ingresaron cerca del mediodía al edificio de Roca al 200 y fueron hasta el primer piso donde forzaron la puerta de la Inmobiliaria Makrich & Asociados.

Ambos actuaron con mucha naturalidad, de hecho tuvieron una complicación para abrir la caja fuerte por lo que salieron del edificio a buscar, se supone que algún elementos, y volvieron a ingresar.

El portero no sospechó nada hasta que escuchó ruidos en la oficina por lo que llamó a los propietarios y como no atendieron avisó a la Policía.

Esos ruidos eran porque Hendrix y Rojas estaban abriendo la caja fuerte que estaba empotrada en la pared de la oficina de donde se alzaron con 150 mil pesos en efectivo, además de cheques y una computadora.

Una vez que se hicieron con el botín, huyeron del lugar caminando y se subieron a un Chevrolet Prisma. Todo esto fue advertido por los investigadores de Delitos porque quedaron grabados en las cámaras de un negocio de la zona.

Como ya los conocían, se pusieron a trabajar para reunir elementos necesarios para su detención.

Jimi Hendrix operativo allanamientos-4.jpg

Robo a la abuela del Santa Genoveva

Una semana después, el miércoles 27 de mayo, con un dato muy certero. Hendrix y su padrastro ingresaron entre las 12 y las 16 a la casa de una abuela del barrio Santa Genoveva que había salido en ese horario a realizar compras.

Los delincuentes forzaron la puerta de acceso a la vivienda y tras revolver todo se llevaron una camioneta BMW nueva, cuyo valor fue estimado en 5 millones de pesos, en la que cargaron dos televisores de 44 y 55 pulgadas y un reloj Rolex de oro, entre los elementos que más se destacaban del botín.

Como no son ningunos inexpertos, abandonaron la millonaria camioneta en el barrio Melipal donde la encontró la Policía en la esquina de Relmu y Penísula de Quitrihue.

Con los elementos reunidos la fiscalía de Robos y Huerto apuró las pesquisas y en menos de 48 horas se obtuvo las órdenes de allanamiento firmadas por el juez Diego Piedrabuena.

Fue así que el viernes 29 de mayo bajo una densa lluvia los pesquisas rodearon la toma 7 de mayo y detuvieron a Jimi Hendrix y a Rojas, de hecho, secuestraron el reloj Rolex que le robaron a la abuela del Santa Genoveva y otros elementos más.

La fiscal Mariana Córdoba los acusó al otro día por los dos robos, en carácter de coautores, y además le sumaron el haber violado la restricción de circulación vigente por la pandemia de coronavirus. Ambos quedaron con prisión domiciliaria por cuatro meses, medida que fue ratificada a los pocos días.

Jimi Hendrix operativo allanamientos.jpg

Viola la domiciliaria y roba una financiera

Hendrix y Rojas no pasaron mucho tiempo respetando la domiciliaria. Habían recibido un dato muy preciso por lo que los delincuentes hicieron yunta con otros dos cómplices y el 9 de junio violaron la medida judicial.

Con las precisiones que manejaban hicieron guardia afuera de un edificio de calle Rivadavia 86 y cuando observaron todo el movimiento ingresaron por un estacionamiento de calle Buenos Aires desde donde escalaron para acceder a las oficinas del segundo piso.

Allí sorprendieron a una mujer que salía de un estudio contable a las 19:55. La encañonaron y la obligaron a volver a su oficina.

A la mujer solo le sacaron el celular, un Iphone, y le dijeron que se quedara tranquila y uno de los delincuentes se quedó custodiándola mientras el resto se dirigía a la oficina de la financiera que les habían entregado.

Forzaron la cerradura y la puerta con una barreta. Una vez adentro fueron derecho a buscar el dinero que lo cargaron en dos cestos de basura y una mochila.

Si bien se tomaron el tiempo de sacar la central que graba las cámaras de seguridad del lugar, en el apuro por salir del edificio con el millonario botín, se la olvidaron al igual que el celular de Jimi, un error crucial.

Estos dos elementos, el celular y las cámaras, fueron la clave para que los investigadores del Departamento de Delitos pudieran avanzar rápidamente en las pesquisas. Al revisar las filmaciones confirmaron sus sospechas, Hendrix y Rojas habían concretado el millonario golpe.

El fiscal Horacio Maitini estuvo a cargo de la acusación.

De inmediato el fiscal de Robos y Hurtos Horacio Maitini solicitó una serie de allanamientos. Fueron ocho los procedimientos que se concretaron la mañana del 25 de junio en distintos barrios del oeste neuquino.

Así fue como volvieron a detener a Jimi y su padrastro y se les secuestraron distintos elementos entre ellos vestimenta, blíster de chips de celulares, un revólver y distintos productos que fueron adquiridos con el dinero robado, como aparatos de electrónica, bazar y materiales de construcción.

Maitini no dudó en acusarlos por robo triplemente calificado por haber sido cometido con arma, en banda y con escalamiento. Además, les añadió el violar los artículos que prohíben la circulación por la pandemia.

El fiscal logró que les dicten seis meses de prisión preventiva, por lo que quedó revocada la domiciliaria y se los trasladó a la Comisaría tercera donde se encuentran cumpliendo con la detención.

detenido-banda-jimi-hendrix.jpg

-> Las frases de Hendrix en sus redes

"Uno para que necesita más de tres amigos, si a la cárcel y a los hospitales solo entran de a dos".

"Ahora que estoy acá, me doy cuenta quien es quien, pero no se olviden que la reja no es eterna".