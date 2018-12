A principios de noviembre hizo el gol soñado en una derrota histórica. Por eso confirma que no lo disfrutó. “Es un gol que todo jugador quiere hacer en un clásico, es lo máximo, pero lamentablemente no lo pude disfrutar, el resultado no acompañó y el momento del gol fue muy próximo a que termine el partido”. “El clima en la ciudad con nuestros hinchas fue bravo, fue bastante doloroso, pero hubo que seguir adelante”, agrega sobre el momento más triste del 2018.

P37-joaquin-torres.jpg

Sobre el nuevo DT y sus metas

Justo ayer, Héctor Bidoglio fue confirmado como entrenador leproso. “Lo conozco de inferiores, nos puede ayudar mucho y lo necesitamos”, opina el enganche neuquino.

Y atribuye su sorprendente falta de continuidad al escaso respaldo de Omar de Felippe, su ex DT. “Veo que entro bien, trato de desequilibrar, romper líneas. Me falta que el técnico me apoye. El anterior no me brindó nada de confianza, así es difícil. Cada vez que me ponía dos minutos, me mataba pero no valoraba el esfuerzo que hacía”, se queja, sincero, Joaco.

Entre las cosas que le dio el fútbol, elige una: “Darles una mejor vida a mis viejos, una casa grande”. Admitió que dentro de varios años le gustaría volver a Patagonia. “Espero que sigan las personas que están, para seguir creciendo”. Elogia a sus ex compañeros campeones con River, Casco y Scocco y adelanta que su meta para 20019 es “ser titular y mantenerme fijo ahí”. ¡Salud y felicidades, crack!.

Embed

--> El quinto brindis del deporte LMN

Como ya es un clásico, el diario realizó días pasados el “quinto brindis del deporte LM Neuquén” con varias de las figuras destacadas en materia deportiva de 2018. La respuesta de los deportistas fue excelente y en la edición de mañana vas a poder ver las fotos y conocer los detalles del imperdible evento en las paginas del suplemento “Dale!”, que a la vez ofrecerá el anuario con lo mejor del deporte en el año que expira.

Referentes de varias disciplinas nos halagaron con su presencia para compartir un momento que fue registrado por los reporteros gráficos del diario.

Ya lo sabés, no te podés perder el suple de mañana.