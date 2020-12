Joe Biden mantendrá los aranceles hacia China

"El objetivo sería aplicar políticas comerciales que realmente produzcan avances en las prácticas abusivas de China, es decir, el robo de propiedad intelectual, el dumping de productos, los subsidios ilegales a las corporaciones y la obligación de transferencias de tecnología", sintetizó el líder demócrata, en diálogo con The New York Times. A su vez, sostuvo que no se precipitará en la toma de decisiones para no "perjudicar" sus opciones y apuesta por "desarrollar una estrategia coherente". Así, no realizará "ningún movimiento inmediato" en tanto a los aranceles que le impuso el presidente saliente Donald Trump a los productos de origen chino.