“Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Animales fantásticos y yo he respetado y he estado de acuerdo con ese requerimiento”, dijo. Esta petición, explica, llegó luego de que, hace unos días, perdiera una demanda contra el tabloide británico The Sun, que lo calificaba como “wife beater” (golpeador de su esposa) y aseguraba que había atacado a su expareja, la también actriz Amber Heard.

JOHNNY DEPP2.jpg Johnny Depp.

Recordemos que ambos actores han acusado al otro de violencia intrafamiliar y mantienen una batalla judicial. Depp había pedido a la justicia que no se usara ese calificativo en su contra, pero el juez asignado consideró que había pruebas contra el actor, las cuales fueron entregadas por Heard, y le dio la razón al tabloide. Al respecto, el actor reafirmó que no estaba de acuerdo con esa sentencia.

“El veredicto surrealista de la corte británica no va a cambiar mi lucha por la verdad y confirmo que planeo apelar”, recalcó. Además dijo “Mi motivación permanece fuerte y planeo probar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento”.

Johnny Depp también agradeció a todos quienes lo han apoyado. “Me gustaría agradecer a todos quienes me han dado su apoyo y lealtad. Me siento humilde y conmovido por sus mensajes de amor y preocupación, en especial durante los últimos días”, expresó.

Amber Heard igualmente está vinculada a Warner Bros. porque protagoniza la saga de Aquaman como Mera, junto al actor Jason Momoa. El estudio no se ha referido al futuro laboral de la actriz.