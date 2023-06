En tanto que Pablo San Martín cosechó cuatro votos (la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio y Democracia Cristiana) y Riva fue apoyado con dos votos de Marcelo Zúñiga, concejal por el Frente de Todos y por Ana Servidio, de Avanzar Neuquén.

Casi no hubo oradores a la hora de la elección, salvo por la intervención de la concejala Nadia Márquez, de Democracia Cristiana, quien destacó que Rey, pese a que tiene una buena relación personal y laboral, “es un militante del MPN y no puede ejercer el cargo con independencia”.

Concejo Deliberante Neuquén.jpeg La sesión de este mediodía donde se eligió a Jorge Rey como nuevo Defensor del Pueblo. Gentileza

“Más allá de las ideas particulares de cómo nos gustaría que sea (el mecanismo de la elección), lo que sí es claro es que la Carta Orgánica establece que tiene que ser una persona que no reciba alineamientos de superiores. Y me voy a referir a un candidato en sí que tengo una buena relación. Entiendo que el concejal Rey no va a cumplir con este requisito, que militó tanto tiempo en un partido político, él ha manifestado que es un militante y no va a cumplir con una característica esencial, que es la independencia”, indicó Marquez.

Y subrayó: “Neuquén pierde su defensor, para que en este caso el intendente Mariano Gaido gane un defensor”.

El punto a tratar fue muy breve en la sesión y en primer lugar se remitió a los puntajes que recibió cada uno de los postulantes al cargo. Ricardo Riva fue el mejor evaluado, pero no ganó con 509 puntos. En segundo lugar, quedó Martín Gervasio Conte con 377 puntos, tercero Rey con 375 y, por último, Pablo Daniel San Martín con 371.

La única concejala que no votó a ninguna propuesta fue Priscila Otton, del MST dentro del FITU, que indicó que pese a que el método de selección del Defensor del Pueblo lo establece la Carta Orgánica.

“Debe ser por el voto popular, debe ser el pueblo quien lo elija”, concluyó.