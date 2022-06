- No tengo ninguna duda, hay una línea de pensamiento que se ha puesto a trabajar para solucionar los problemas de la ciudad desde distintas miradas y entiendo que tanto Peláez, Bermúdez y Nadia han entendido que juntos pueden hacer una mejor tarea y por qué no pensar que podemos hacer lo mismo en la provincia.

- ¿Va a ser candidato a gobernador?

- Voy a estar alineado con aquellos que tienen un pensamiento similar o que nos podemos sentar a la mesa a tratar los problemas que tiene hoy la provincia, como el económico o la coparticipación a los municipios y otro montón de temas. La sociedad exige, aunque no es que estén gritando esto por las calles, que aquellos que participen en política tengan propuestas e ideas para debatir y no sigan descalificándose, cosa que se ve muy a menudo a nivel nacional y también en la provincia. El tema de la candidatura es complementario a una discusión de base, de propuestas y de ideas y si nos ponemos de acuerdo en eso seguramente disputaré dentro del espacio.

- ¿Con la Democracia Cristiana?

- Con eso y con el trabajo que estamos haciendo con Miguel Ángel Pichetto, en un peronismo renovador que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Yo vengo a representar una pata progresista del MPN, que tiene y puede mostrar muchas cosas que se hicieron en la provincia en mis tres gestiones, y agrego una cuarta: como intendente de Neuquén. La mayoría de las cosas que se están haciendo tienen base en un plan que yo planteé en 1983, como el paseo de la costa, la isla 132 y sus salas. Y lo mismo pasa a nivel provincial. No debe haber un lugar que tenga que ver con la cultura, la educación y las obras de infraestructura donde nuestro plan de gobierno no esté sintetizado. En ese marco podemos coincidir en cómo resolver los problemas que actualmente tiene Neuquén. Y además tengo la experiencia para hacerlo.

- ¿Dentro de Juntos por el Cambio habrá internas?

- No me he reunido con ellos pero, en función de las charlas que existan, me incorporaré a trabajar. En los próximos días se va definir, no veo que no haya líneas coincidentes para no trabajar juntos. Después vendrán las candidaturas. Y yo he dado muestras de que puedo opinar y participar sin ser candidato. Puedo también acompañar, como en su momento iba a hacer con Pechi Quiroga cuando ya me había despegado del MPN. El tema de la candidatura no me desvela, aunque siempre estoy dispuesto a desafíos y al debate de ideas. Si eso después se transforma en una candidatura no le sacaría el cuerpo, al contrario, lo encararía con toda la fuerza.

- ¿Y al MPN como lo ve, porque es a quien hay que disputarle el poder?

- El partido tiene tres corrientes: el sector Azul, el violeta que encabeza Rolando Figueroa y el de los petroleros. Hay que dejarlos caminar, y ver hacia donde se inclina el electorado. Esto de hacer un acto con mucha gente no define elecciones, sirve para posicionarse, para demostrar que hay fuerza y medios para hacer esos actos. Pero la gente quiere saber qué dicen los candidatos. Hoy no hay ninguna expresión respecto a qué se va a hacer, por ejemplo, con un presupuesto que tiene déficit, qué se va a hacer con las viviendas, si las van a seguir manejando las cooperativas o si el instituto va a sumir su rol. O qué programa de financiación habrá para las pymes en Neuquén. ¿Vamos a seguir haciendo la tontería de guardar plata en un cajón para que la manejen cuatro o cinco personas o el excedente del petróleo lo vamos a dar en apoyo a los empresarios para que se desarrollen y sigan haciendo crecer a la actividad privada en la provincia? Veo a un partido importante, como siempre fue el MPN, y ahora los pre candidatos tienen que expresar hacia dónde va el partido. Y lo primero es saber qué van a hacer con la plata.

- ¿Cómo analiza la discusión por el manejo de las represas hidroeléctricas?

- Hoy se discute si las represas vienen a Río Negro y Neuquén cuando teníamos el 30 por ciento y lo regalamos. Como no se habla de que se malvendieron las represas porque a nadie le gusta decir que Felipe Sapag hizo algo muy malo para la provincia hoy estamos discutiendo esto. No solo tengo posición tomada sino que fui como gobernador el creador de la AIC, fui actor para que las represas queden en manos de Neuquén. Mi posición está tomada por lo que hice.

- ¿Qué tema urge resolver en la provincia?

- Primero no seguir gastando plata en gastos corrientes e invertir en desarrollo. Hay que atender la pobreza en serio, lo que no significa dar subsidios sino dar trabajo. Neuquén es una provincia rica que tiene un pueblo pobre. Lo primero que hay que hacer es asignar bien el dinero y no malgastar en un estado cada vez más deficitario. Es un disparate lo que está ocurriendo.