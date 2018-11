Jubilada se enamoró de un taxi boy y perdió todo

Diane quedó sola en la enorme casa que intentó vender, pero la familia de su marido no se lo permitió. “Prácticamente estuve secuestrada en mi propia casa, no me dejaban salir. Y me pedían la pensión”, recuerda hoy.

Así, cuando Priyanjana murió, Diane se hizo cargo de su familia y les compró de todo. La propiedad estaba a nombre de ellos y cuando ella decidió poner la casa en venta, ellos se negaron. Así, comenzó a sospechar de que en realidad el marido de Diane tenía otra esposa, luego de que en su vivienda se encontraran documentos entre sus pertenencias personales. “Creí que de verdad me amaba, pero obviamente no lo hacía”, comentó ahora la mujer. Y también confirmó que el hombre de 26 años sólo quería su dinero y que era taxi boy.

“Me siento una estúpida. No escuché a mi familia ni a mis amigos que me decían que la relación sólo se trataba de dinero”, remarcó. La mujer pudo regresar el martes a Edimburgo, Escocia, luego de lograr escapar de Sri Lanka y de todos sus padecimientos. En su país debe volver a empezar a los 60 años, sin hogar y con deudas en la tarjeta de crédito. Ella espera que sus amigos y su familia, a los que no les creyó, ahora no la abandonen.