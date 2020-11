Juegos: cómo conectar una PS4 a un iPhone

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los juegos son compatibles con el mando, y la App Store no suele especificar qué juegos lo permiten y cuáles no. La única forma real de saberlo es investigar en la web o probarlo por vos mismo.

Podés empezar conectando el mando de la PS4 a través del menú Bluetooth del iPhone.

Cómo conectar un controlador de PS4 a un iPhone

1- En el mando de tu PS4, pulsa los botones PlayStation y Share. Mantenga ambos pulsados hasta que la luz de fondo empiece a parpadear, lo que indica que su controlador de PS4 está en modo de emparejamiento.

PS4.jpg

2- Mientras el mando está en el modo de emparejamiento, abre la aplicación de ajustes de tu iPhone y selecciona la pestaña "Bluetooth". Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu iPhone; si no lo está, puedes tocar el deslizador en la parte superior de esta pantalla para activarlo.

3- El iPhone buscará dispositivos Bluetooth cercanos. Cuando encuentre tu controlador, deberías ver su nombre aparecer en "Otros dispositivos" - si estás usando un controlador oficial de PS4, probablemente se llamará "Controlador inalámbrico DUALSHOCK 4". Tócalo para conectarlo.

PS4-2.jpg

4- Espera un momento. Una vez que el controlador se conecte con éxito, aparecerá en la lista de "Mis dispositivos" con la palabra "Conectado".