En su alegato, que se extendió por más de siete horas, Palazzani requirió 20 años de prisión para el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold; 18 años para los integrantes del Destacamentos de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; la misma cantidad de años para el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, Néstor Castelli; 15 años para Jorge Di Pasquale, también ex miembro de inteligencia.