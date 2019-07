Por Pablo Montanaro - montanarop@lmneuquen.com.ar

“Todos los días me interrogaban, yo estaba con los ojos vendados, y me decían que si denunciaba a ellos (por María del Luján Gómez y Eduardo Ubaldini) de que eran subversivos y peligrosos, me liberaban”, relató Graciela Vicente, quien estuvo detenida junto al matrimonio en dependencias del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional en San Martín de los Andes y, posteriormente, en la de Junín de los Andes en junio de 1978.