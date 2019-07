Julián Ruiz, campeón con Platense: "Ahora mi objetivo es volver a la elite"

“Este título en mi carrera es muy especial para mi porque es mi primer ascenso. Un logro similar al que conseguimos con la Selección de Neuquén en el Argentino”, recordó, aunque “ahora dimos un pasito más. Significa mucho también por lo que generamos nosotros con la gente de Platense”, contó.

El ex Pérfora se mostró feliz por el logró y aunque aún no se sentó a hablar de futuro: “Por ahora voy a disfrutar unos días. Obviamente mi objetivo es volver a jugar en la elite y vamos a trabajar para eso”, se ilusionó. “La verdad que cuando llegue al equipo no se hablaba de salir primeros de ascender. Creo que cada uno de nosotros lo sintió por el material que teníamos, un plantel muy talentoso y cubierto en todas las posiciones, pero nunca se habló de eso. Solamente intentamos mejorar día a día sacando lo mejor de nosotros en los momentos que hiciera falta. Después, con el correr del tiempo, creo que si me di cuenta que estábamos para ascender”, aseguró. En este sentido consideró que “venir a Platense había sido un acierto”, aunque aclaró que “estaba totalmente convencido de hacerlo antes de que pasara todo esto”.

Para el joven jugador (21 años) el mérito “para ganar este campeonato fue haber entendido de que cada uno de nosotros tenía que ceder algo de lo que teníamos en mente, o de nuestro juego, para que el equipo empezara a funcionar mejor. Es que realmente teníamos mucho talento y había momentos en que no funcionábamos. Estas pequeñas cosas terminaron siendo importantes. Demostramos que teníamos carácter para ganar el campeonato”.