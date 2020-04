Julián Santero y su preocupación durante la cuarentena

Haciendo referencia a la difícil actualidad que se puede llegar enfrentar cuando se reanude la actividad, el mendocino no ve un panorama alentador. “Estoy preocupado y mucho. Si bien no sé cuándo será el fin de todo, hay algo que no me deja dudas y es lo compleja que estará nuestra actividad de cara al futuro. Me parece que es mucho más complicado de lo que imaginamos. La parte presupuestaria será el tema. Hoy las empresas están paradas, cerradas, bancando sueldos y no creo que el día que se reactive todo estén para ponerse a pensar en la parte publicitaria”, sentenció.

santero podio cabalen.jpg En cuarentena, Julián Santero compartió su pensamiento en torno al difícil panorama que ve de cara al futuro regreso del automovilismo

Por último, el nacido en Guaymallén le dedicó un párrafo al simracing, la disciplina que gano muchos adeptos en esta cuarentena. “Siempre me gustaron pero no podía prenderme porque no contaba con el tiempo. Ahora, aprovechando la situación actual, lo hago. Noto que la gente lo sigue mucho y está entretenida a la espera de la vuelta del automovilismo verdadero”, concluyó.

Vale consignar que Santero tuvo buenas noticias en los últimos días, ya que firmó su renovación de contrato con Toyota Gazoo Racing Argentina para continuar juntos en el Súper TC2000. El joven de 26 años ya estaba confirmado desde finales de 2019, pero restaba resolver detalles contractuales menores.