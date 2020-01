Kevin Benavides ganó la Etapa 7 del Dakar 2020

En Motos, Benavides se benefició con la devolución del tiempo perdido por auxiliar a Paulo Goncalves, situación que también vivieron Toby Price y Stefan Svitko. El salteño se quedó con el triunfo en 4h36:22 y relegó por 1:23 a Joan Barrera Bort y por 4:17 a Matthias Walkner.

El líder de la categoría, Ricky Brabec, finalizó quinto, mientras que Luciano Benavides terminó cuarto y Franco Caimi lo hizo en la décima colocación.

En el clasificador absoluto, Brabec 28h25:01 y relega por 24:48 a Pablo Quintanilla y por 27:01 a José Ignacio Cornejo. El menor de los hermanos salteños es la referencia argentina al ubicarse séptimo, a 38 minutos de la vanguardia.

En Autos, Carlos Sainz consumó su tercer éxito parcial en lo que va de esta edición. El hombre de MINI necesitó 4h16:11 para completar el especial de hoy y superó por 2:12 a Nasser Al-Attiyah y por 2:53 a Stéphane Peterhansel. Orlando Terranova finalizó noveno.

"Hemos ido rápidos. Mucho tiempo con el gas a fondo y franqueando dunas. He atrapado a Stéphane, pero había mucho polvo y no podía rebasarlo, así que he preferido quedarme detrás de él", expresó el español luego de triunfo conseguido.

En la general, Sainz marca el pulso con 27h49:14 y tiene una ventaja de 10 minutos sobre Al-Attiayh y de 19 sobre Peterhansel. Terranova se mantiene quinto, a 55 minutos de la vanguardia.

La Etapa 8 del Rally Dakar 2020 se realizará enteramente en Wadi Al Dawasir en un recorrido de 239km de enlace y 477 de especial.