La 9 de Julio se consolida como polo gastronómico

Los comerciantes, que habían acordado estas remodelaciones con la Municipalidad, ya ven el fruto del cambio, con más clientes y servicios para ofrecer. Los trabajos continuarán hasta marzo, cuando se inaugure la vereda restante en el sentido sur-norte, junto con un bulevar equipado con mobiliario nuevo que se integrará a las aceras.

De las mejoras introducidas, lo que más destacan los encargados de los locales es la posibilidad de poner mesas y sillas afuera.

Sebastián Marson, dueño de Irish Club, indicó que la zona ya era “un polo gastronómico y se caía de maduro que teníamos que hacer algo más”. Recordó que con anterioridad a la construcción de la nueva vereda se habían realizado eventos como el del Día de los Enamorados, lo que le dio en ese entonces “un valor agregado al negocio”.

Marson resaltó que en la actualidad existe mucha rotación de gente, que el local, más allá de que su fuerte es la actividad nocturna con el despacho de bebidas, puede ofrecer comida a distintas horas y algo en lo que hizo mucho hincapié: “Tuvimos que tomar gente, es decir, generamos trabajo con todo esto, más allá, obviamente, de que hay un beneficio económico porque aumentó la cantidad de clientes”.

Roberto, encargado de La Nona Francesca, también destacó la obra que hizo la Municipalidad. Dijo que en estos meses funcionó muy bien la parte externa del local, que amplió la cantidad de clientes, pero advirtió que es relativo el crecimiento que puede llegar a tener, dadas las características del local. “Mi restaurante tiene una capacidad para dar comida para un cierto número de mesas, con lo cual no puedo poner 20 más porque no tengo forma de satisfacer esa demanda”, explicó. No obstante, destacó que el lugar, con la ampliación de la vereda, quedó más atractivo.

Frente a Irish y La Nona Francesca se encuentra otro local de comidas, que durante el fin de semana extiende su actividad a lo largo de la noche como pub. Se trata de Crafter-Trescatorce, cuyo dueño, Luis Dellacha, ya adquirió nuevas mesas y sillas para ubicar fuera del comercio, cuando la nueva vereda esté finalizada. “No me cabe la menor duda de que todo esto nos beneficia. Irish antes no trabajaba como restaurante y yo voy a hacer lo mismo con todo el mobiliario.

También hay un proyecto para la zona del oeste

La Municipalidad ya presentó un proyecto, para ser financiado por el gobierno nacional, que consiste en replicar parte de lo hecho en la Diagonal 9 de Julio en la zona oeste de la ciudad. Se trata del desarrollo del centro comercial que tiene como punto de referencia las calles Godoy y Belgrano. Se prevé que a lo largo de unas seis cuadras con dirección norte, sur, este y oeste, partiendo de esa esquina, se construirán nuevas veredas, otros sistemas de cartelería que permitan el arbolado urbano, mayor accesibilidad parea discapacitados y gente con movilidad reducida y mejor iluminación. “Tenemos un proyecto ejecutivo, que implica tres millones de pesos, que ya fue presentado ante el área de Hábitat del Ministerio del Interior de la Nación”, precisó Marcelo Bermúdez.

En tanto, confirmó además que los trabajos que permitirán inaugurar la obra completa del bulevar 9 de Julio quedarán finalizados en marzo.

