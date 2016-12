La Academia brinda con Cocca y disfruta del Huevo

Buenos Aires

Tarde o temprano iba a volver a la Academia. Es el último entrenador que sacó campeón al equipo y dejó un recuerdo muy grato en el club.

Diego Cocca, técnico campeón con Racing en 2014, se convirtió ayer en el nuevo entrenador de la Academia en reemplazo del técnico saliente Ricardo Zielinski, según confirmó la página oficial de la institución de Avellaneda.

“#BienvenidoCocca. El técnico campeón en 2014 es el nuevo entrenador de Racing”, expresó el club albiceleste en su cuenta oficial de Twitter. El DT sostuvo que su misión será la de “volver a poner a Racing arriba”. Así, Cocca, quien renunció a su cargo al frente de Millonarios de Colombia, equipo que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores, tendrá su segundo ciclo al frente del club con el que logró el título en el torneo Transición de 2014.

Plantó a Millonarios

Cocca, que arregló por un año y medio de contrato, se reunió el jueves al mediodía con Blanco y el vicepresidente Miguel Jiménez en la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde el entrenador se encontraba de vacaciones. En ese sentido, con un mensaje en las redes sociales Cocca pidió disculpas por la desprolijidad que provocó en el club de Bogotá, donde ya había pedido refuerzos para afrontar la fase de clasificación de la Copa Libertadores 2017.

“Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión de no continuar en forma tardía, pero la verdad que estar lejos de mi familia, sumado a un llamado de un club al cual le tengo cariño y que me necesitaba me hicieron rever mi postura inicial”, sostuvo.

“Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo y, aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa”, agregó. El presidente del club de Bogotá, Enrique Camacho, habló en medios colombianos y admitió que los tomó por sorpresa la decisión del entrenador, ya que el equipo y las contrataciones eran pedidos del argentino.

“Bou y Acuña se quedan”

El próximo paso de la dirigencia de Racing es ponerse a la búsqueda de los refuerzos que pretende Cocca. “Hay que traer dos refuerzos de calidad”, declaró el entrenador, quien avisó que el zapalino Marcos Acuña y Gustavo Bou, dos de las figuras, seguirán en el club.