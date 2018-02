La Academia rechazó los 20 millones del Inter por Lautaro

Más allá de esa negativa, Martínez tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, por lo que si el futbolista desea ejecutarla, lo ofrecido por el Inter es suficiente para que se vaya.

No obstante, el delantero no se irá hasta junio. “Disfruto de estar en Racing y lo de los clubes se encarga mi representante. Hasta junio me quedo en el club, así que no puedo permitirme pensar en otra cosa”.

Piero Ausilio, manager del Inter, estuvo en el Cilindro en el triunfo ante Huracán y tuvo un contacto con la Joya. “Conocí a Ausilio. Estaba contento por el partido que había hecho”, cerró la Joya Martínez.