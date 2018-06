La ampliación del ejido aún no tiene el OK de diputados

Desde la oposición no dieron consenso para el tratamiento hasta tanto no se lleven adelante otras iniciativas semejantes. Un caso es el de la ampliación del ejido de Centenario, que hace tiempo viene pidiendo el ex intendente de esa ciudad y actual diputado provincial por el Frente para la Victoria, Javier Bertoldi.

También otros municipios han pedido la ampliación del ejido en la zona de la Confluencia, que son fiscales y bien cotizadas hoy por el alza del valor de la tierra. Los reclamos vienen de vieja data.

“Cada pueblo tiene su propia economía, desarrollo e intereses, y creo que hay que considerarlo no de manera comparativa, o condicionando a una localidad en pos de otra. No creo que sea prudente usar eso como herramienta para negociar”, indicó al respecto de esa polémica el intendente de El Chocón, Nicolás Di Fonzo.

Villa El Chocón

En el mismo tono, el gobernador Omar Gutiérrez, quien presentó el proyecto de ley ante los legisladores, indicó: “De ningún modo buscamos que una comunidad crezca a expensas de otra. Esta es una ley necesaria y que debe tener su debido tratamiento”.

De todas formas, desde la propia comisión legislativa que trata el asunto señalaron que el planteo que se realiza hoy es infundado, ya que sostuvieron que ninguna otra iniciativa cuenta con el respaldo técnico para ser tratada como sí tiene la de El Chocón.

La ampliación del ejido -fijado en 1972 para la localidad- corresponde a la necesidad de incluir los 3600 lotes del nuevo proyecto inmobiliario a los servicios urbanos. La incorporación tendrá el objetivo de convertir a la ciudad en una villa turística más de la provincia.

En su momento, el gobierno provincial comparó el incipiente desarrollo de Villa El Chocón con el de Carlos Paz, en Córdoba.

LEÉ MÁS

La Carlos Paz de Neuquén estará en Villa El Chocón

Quieren convertir El Chocón en una futura Carlos Paz