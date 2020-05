“Nos angustiamos, lloramos muchas veces y no nos quedó otra que resignarnos y esperar para ver si tenemos una solución. Hasta ahora no hay ninguna lucecita. Nos cancelaron nuestro vuelo de regreso, luego compramos otro que no pudo salir porque Argentina ya había cerrado las fronteras”, relató Sonia en diálogo con LU5.

Después que se esfumaron las ilusiones de un pronto regreso, alquilaron un pequeño departamento en Bangkok, la capital tailandesa, para estar en contacto cercano con la embajada argentina.

“Desde el 5 de marzo que decidimos estar cuarentena. En Tailandia no hay cuarentena, rige el estado de sitio de 22 a la 10 de la mañana. Vimos cuando fuimos en taxi a la embajada que la gente sale, la mayoría de negocios están abiertos y todo se desarrolla normalmente”, describió Sonia quien indicó que son unos 3 mil los casos positivos de coronavirus en ese país.

Sonia señaló que ellas guardan estricta cuarentena por consejo de la embajada. Desde que llegaron a principios de marzo, observaron que los tailandeses usan barbijos por la contaminación ambiental pero no por el coronavirus.

“Somos cuatro señoras grandes. Estamos con incertidumbre y muchísima angustia, tres de las cuatro consumimos medicamentos por enfermedades de base. Familiares tuvieron que conseguir recetas, comprar medicamentos sin obra social y enviárnoslos. Nuestra situación es bastante especial”, se lamentó la mujer.

Dijo que las negociaciones entre las aerolíneas de bandera extranjera que recorren esas rutas aéreas no llegaron a un acuerdo con el gobierno argentino porque no les convenía retornar sin pasajes y que la única alternativa que les queda es un vuelo de repatriación.

“Estamos esperando con mucha incertidumbre para poder regresar a la Argentina”, se esperanzó Sonia.

