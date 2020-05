Es policía en General Roca y los últimos tres días fueron dramáticos: tuvo solo la sospecha de tener coronavirus y la aislaron, la internaron pero tuvo la suerte de escuchar que los resultados dieron negativo. Lo celebró y volvió a su casa. Pero la pasó mal. Bastante mal.

"La verdad es que nunca hubiera imaginado lo que me tocó vivir en los últimos días, tuve que escuchar cada cosa, no puedo creer que la gente sea tan hiriente y diga cosas que lastiman, solo por decir. Encima que solo por el hecho de ser policías ya estamos mal vistos", comentó la mujer.

María José tiene 39 años y tres hijos, de 19, 16 y 6 años. Lo peor que le pasó fue tener que dejarlos solos. "Me dijeron vení a hacerte el análisis y traé una mochila por si te tenés que quedar... y así fue. Les dije que me iba, pero no sabía si iba a volver. Fue la mañana más triste. Me llevé un dibujito de mi hija y le dejé un chicle -ríe. Fueron amigos, vecinos y mi papá a verlos, pero solo a través de la ventana, como en las películas. Fue muy duro", contó contenta de haber regresado a su casa, pero aún con el sabor amargo de las raras peripecias en tiempos de COVID-19.

"Ya sé, hay de todo, pero no se puede creer. Empezaban a decir cosas sin sentido, dolorosas. Hay gente que piensa que los que se contagian es porque quieren, porque no se cuidan, porque 'no quieren ir a trabajar'... A esa gente yo les digo, nosotros como policías tenemos que cuidar a gente que ni siquiera conocemos y estamos expuestos. Pero es nuestro trabajo", señala, sin vueltas.

La joven, que presta servicios en el barrio Mosconi, contó que el viernes pasado comenzó a sentirse mal, al día siguiente empezó con fiebre y continuó con altas temperaturas por lo cual concurrió el domingo al Hospital. Allí se enteró que un compañero policial había dado positivo.

"No lo podía creer. Ahí me asusté y se me nubló todo". Al agente lo internaron en una clínica privada pero a ella la enviaron a su casa. Le dijeron que el lunes debía realizarse un análisis porque le detectaron placas en la garganta. Tras los primeros test, el exudado de fauces le dio negativo, por lo cual decidieron internarla.

"Me hicieron el hisopado y me sacaron sangre y me dijeron que la segunda tanda de análisis que hacían se mandaban y el resultado estaría el martes. Me lloré todo. Estaba sola, no sabía qué iba a pasar, me imaginaba estar 14 días ahí encerrada en esa habitación donde solo entraba la médica vestida como astronauta y la mucama a higienizar... y mis hijos solos en casa y me moría", dijo.

María José reveló que recibió críticas por eso: por ser policía y madre. Insólito.

"Soy mamá sola, mi hijo mayor tiene una discapacidad, pero yo elegí lo que vivo: ser policía y ser mamá", dice, sentida pero segura y aún -pese a todo- de buen humor. "Si me daba positivo la clínica iba a mandar gente a mi casa, las mamás que crían a sus hijos tienen que saber que no están solas", destaca. Hace 10 años trabaja en la fuerza. "Cada día que me voy les digo a mis hijos: perdón si me contagio...".

Es así que pasó internada más de una quincena de horas que las vivió como una eternidad, hasta que su médica abrió la puerta y supo que algo distinto pasaba: "no tenía el traje de astronauta, sonreía y me dijo 'negativo': el alma me volvió al cuerpo y me vine para casa".

