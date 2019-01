La bikini de la fama

Tras 19 años de aquella producción, Carolina usó el mismo modelo, sólo que en color negro, y demostró que a sus 41 años y tras cuatro embarazos su figura está igual que hace dos décadas.

Figura intacta: Tras casi 20 años y cuatro embarazos, Pampita no deja de seducir.

Creciendo sin parar

Desde aquel entonces, la actual novia de Juan “Pico” Mónaco ha crecido en diferentes aspectos, llegando a ser uno de los grandes personajes de la farándula argentina. Fue así que se convirtió en la cara de distintos productos internacionales, se puso al frente de un programa de televisión creado exclusivamente para ella y llegó a ser jurado del “Bailando”, uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Sin embargo, pese a esto, su vida no ha quedado al margen de los escándalos, que han sido moneda corriente en el último tiempo. Entre ellos figuran sus violentos cruces con Isabel Macedo en Punta del Este y con Eugenia “la China” Suárez en el recordado motorhome de El hilo rojo, por Benjamín Vicuña, además de su eterna pelea mediática con Nicole Neumann, la sorpresiva salida de Pampita online por el bajo rating y sus insultos a una cronista de Los ángeles de la mañana y al propio periodista y conductor Ángel de Brito.

Enamorada de Pico Mónaco

Tras conocerse que se reconcilió con el ex tenista, la modelo contó: “No tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Con eso no tengo prejuicios ni me importa lo que diga la gente. Soy libre con mis decisiones y hago lo que dicta mi corazón”.