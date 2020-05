La bronca de Renault por la salida de Ricciardo

"En nuestro deporte, y particularmente dentro de la situación extraordinaria actual, la confianza recíproca, la unidad y el compromiso son, más que nunca, valores críticos para un equipo de trabajo", disparó en un tiro por elevación el jefe de equipo de la terminal francesa, Cyril Abiteboul.

abiteboul.jpg Renault buscaba renovar el vínculo con Ricciardo, pero al parecer el australiano no confiaba en el equipo francés.

Y para cerrar señaló que intentarán mejorar su performance en este torneo. “Estoy seguro de que la temporada 2020 nos permitirá lograr aún más juntos. Nuestras ambiciones y la estrategia del Renault DP World F1 Team permanecen sin cambios”, concluyó.

Por su parte, Ricciardo se despidió a través de las redes sociales. “Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault y la forma en que fui aceptado en el equipo. Pero no hemos terminado y no puedo esperar para volver a la parrilla este año. Mi próximo capítulo aún no está aquí, así que terminemos con fuerza”, publicó.