El pasado domingo 14 de octubre no la sacó a pasear en todo el día por el calor y por eso pensó en llevarla a que se refresque al río a la noche, en la zona del barrio Rincón de Emilio. "Fue un segundo que la bajé hasta la orilla y se la llevó la corriente. Me quedé completamente paralizado y no la pude agarrar", contó Martín a LM Neuquén.

El joven de 34 años no durmió en toda la noche y esperó los primeros rayos de sol para buscar a su compañera de la vida, a quien crió desde los 45 días y fue su fiel compañía en los momentos más difíciles de su vida: cuando murió su mamá, cuando lo echaron del trabajo y cuando perdió a una hija.

Anis se convirtió en "todo" para Martín y por eso, a más de diez días de haber desaparecido, no se rinde ni desperdicia un minuto del día para buscarla.

Recorrió todo el río Neuquén con un traje de neoprene, a lo largo de casi diez kilómetros. Se tiró desde el Tercer Puente y fue hasta el puente carretero de Cipolletti. También la buscó en la costa del Rincón Club de Campo, el Camping de Petroleros, el Club Alemán y llegó hasta la Chacra, el estadio del Club Atlético Independiente. Anis no apareció.

También emprendió una fuerte búsqueda a través de las redes sociales y muchos vecinos aportaron datos y hasta lo ayudaron a trasladarse, ya que él se moviliza en bicicleta. Se acercó a distintos lugares donde decían haberla visto y no tuvo suerte. Pero Martín no se rinde. Sigue su pelea para encontrar donde sea a su querida Anis.

Cualquier información la recibe a su celular, al número 2994099294.

