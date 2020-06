La campaña sanmartinense que reflexiona sobre el rol de los padres

“Para este día del padre le pedí a mis hijos un regalo diferente. Que digan lo que piensan de mi como papá. Que me lo cuenten, lo escriban, me hagan un video, como sea. No es un regalo para mostrar, es para mí. Para ayudarme a ser mejor papá. Si vos le pedís lo mismo a tus hijos e hijas, seremos muchos recibiendo el mismo regalo. Seremos muchos padres intentando ser mejores”, son las palabras que se escuchar en el video, que ya es compartido en las redes sociales, y que invita a los padres a reflexionar sobre su comportamiento.