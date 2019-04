La carta que dejó el expresidente de Perú antes de suicidarse

Embed

Su hija Luciana García fue la encargada de compartir estas últimas palabras en las que el ex presidente revela que ya tenía firme su fatal decisión. La epístola comienza con García refriéndose a su papel como político y miembro del aprismo.

"Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento", señala el texto.

"Por eso y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones", prosigue.

Luego detalla como "en este tiempo de rumores y odios repetidos" pudo ver cómo "se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no encontrar verdades".

Alan García continúa que por muchos años se situó "por sobre los insultos" y subrayó: "El homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era muy inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias".

"He visto a otros desfilar esposados exhibiendo sus miserias, pero Alan García no tiene porqué sufrir mas injusticias", agrega. Por último, señala que deja su cadáver "como una muestra de desprecio a los adversarios". "Porque ya cumplí la misión que me propuse", cerró.

García se suicidó la mañana del miércoles momentos antes de que la policía y el fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato, Henry Amenábar, procedieran a detenerlo de forma preliminar por un plazo de diez días.

Alan García fue trasladado por los policías hacia el hospital Casimiro Ulloa y, según detalló el Ministerio de Salud, perdió la vida a las 10.05 (hora local) producto de la hemorragia cerebral masiva por el impacto de bala.

