Cutral Co

NEUQUÉN

Los índices de violencia en la comarca petrolera no cesan. Cada fin de semana se recrudecen, por el alcohol y las drogas, los conflictos entre grupos antagónicos. El coletazo del carnaval dejó doce detenidos y tres casas baleadas en presuntos ajustes de cuentas. Tan sólo el lunes, la Policía intervino en cinco situaciones diferentes, siendo una de violencia de género (ver recuadro).

Apenas pasadas las 8, una mujer avisó al Comando que un joven estaba pateando el portón de su casa en el centro de Cutral Co. Cuando llegó el móvil, el joven de 21 años quiso resistirse al arresto y en ese momento salió de la vivienda una chica embarazada, que sería la ex del detenido.

Horas más tarde, en medio del corso de carnaval, dos bicipolicías demoraron a un joven de 19 años que estaba agrediendo a otro en la zona de los baños. En simultáneo, otro de 18 fue detenido en el casino de Picún Leufú tras molestar al personal de la casa de juegos y agredir a los policías. “Le pegó al patrullero y dañó la luneta”, explicó el comisario Miguel Ángel Riú, de la Dirección de Seguridad de Cutral Co y Plaza Huincul.

Cerca de las 20:30, la Policía detuvo a un Gol gris con tres ocupantes que previamente le habían robado a un joven cuando iba por calle J.J. Valle casi Navarrete y tres personas en un auto lo sorprendieron y, a punta de pistola, le sacaron las pertenencias.

Al día siguiente se realizaron allanamientos en dos casas de calle Agrimensor Baka al final, a raíz de un enfrentamiento armado entre dos bandos la noche del domingo. “Se demoró a dos hombres sindicados como los autores de los disparos”, contó el comisario y detalló que esa noche acudieron al llamado de los vecinos, pero un joven salió y pateó uno de los móviles.

El martes a la tarde, tres ladrones fueron atrapados in fraganti cuando huían caminando con el botín bajo el brazo. Se trata de un menor, de 16 y dos mayores, de 18 y 40 años, que habían robado en una casa de calle Tucumán en el barrio Pampa cuando no había nadie. Por último, el miércoles a la tarde policías que patrullaban por las 450 Viviendas fueron alertados por un hombre porque dos jóvenes en moto habían agredido a su mujer. “Son esos”, les indicó a los policías, que emprendieron una persecución. “El personal le pegó una patada a la moto haciéndolos caer y logró detener al conductor, pero el otro escapó”, concluyó Riu.

Violencia de género

Atacó a la ex y tajeó a un policía

Una mujer alcanzó a un patrullero en inmediaciones de la plaza central de Cutral Co y les dijo a los efectivos que su ex marido se había metido en su casa e intentó agredirla pese a tener una orden de restricción. “Cuando el personal fue a la casa, se encontró con el hombre, que sacó un arma blanca y lesionó a un efectivo en el brazo izquierdo, mientras que a otro le dio golpes de puño”, detalló el comisario Riu. Hubo otros dos episodios, en el barrio Otaño y en Zani, donde se violó la restricción de acercamiento a las ex parejas y tuvo que intervenir la Policía. En ambos episodios, los hombres se negaron a salir de las viviendas y ante esa situación se produjeron forcejeos con el personal policial.