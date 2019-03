En enero se conoció públicamente una denuncia por abuso contra el docente, ocurrido hace 14 años, sufrido por un joven que en su momento tenía 10 y el hombre daba clases de folclore. En este sentido, el director del colegio aseguró que incluso había denuncias previas, que no llegaron a instancias judiciales.

“Puntualmente la situación en la escuela con esta persona viene desde 2005, donde hubo una denuncia, se lo separó del cargo y terminó cumpliendo cargos en otra biblioteca hasta el 2012”, relató Fuentes ante los alumnos. Además, en 2016 un chico denunció haber sufrido un abuso y el docente fue nuevamente separado del cargo.

En diciembre de 2018, las autoridades del CPE notificaron el reingreso a la institución, pero el bibliotecario no se presentó y posteriormente elevó certificados médicos para justificar su ausencia que se terminaban el viernes.

Ante esta situación, los estudiantes realizaron una sentada este viernes a las 8 y al mediodía, el director puso al tanto a los estudiantes del turno tarde. “El Consejo está al tanto de estas situaciones, nosotros presentamos una nota pidiendo la reubicación de esta persona, esta es la situación hasta el día de hoy”, explicó el director.

“El docente no se presentó, pero lo que hablamos con los chicos que hicieron la sentada a la mañana fue que dentro de las aulas ellos charlaran con sus profesores sobre esta situación y ver cómo se puede seguir”, concluyó Fuentes.

--> “No puede ser que tenga varias denuncias y continúe dando clases”

“Lo que exijo es que se haga justicia, no puede ser que tenga varias denuncias y antecedentes, y siga dando clases como si nada”, expresó Lucas, quien denunció al docente en enero. El caso expuesto por el joven ocurrió hace 14 años en Plottier, cuando el hombre daba clases de folclore.

El viernes durante la sentada y las actividades que se realizaron en repudio de la incorporación a sus funciones del bibliotecario de la EPET 9, Lucas se acercó a dar su testimonio y a alentar a los alumnos para que frente a casos de abusos puedan hablar.

Actualmente, el joven tiene 24 años, pero los hechos denunciados ocurrieron cuando tenía 10.

“Fue muy difícil porque por muchos años bloquee a esta persona, hasta que tuve fuerzas y le conté a mi mamá”, aseguró Lucas.

En enero, radicó la denuncia en la comisaría y luego fue elevada a la fiscalía de Delitos Sexuales.

“Hice la denuncia, me citaron de fiscalía pero me dijeron que mi denuncia no tenía peso, que no tenía validez por todo el tiempo que había pasado”, sostuvo el joven y agregó: “Él, en ese momento (hace 14 años) era profesor de folclore de mis hermanos, gracias a Dios no pasó a mayores, pero en ese momento uno es chico y se olvida. Hasta que te lo volves a cruzar en la calle y te vuelven todos los recuerdos”, detalló el joven

Además de hacer la denuncia, Lucas contó lo que había sufrido en su perfil de Facebook. Su publicación alcanzó más de mil compartidos y generó una gran indignación en la comunidad de Plottier.

“Sabía que había más casos. De hecho cuando lo hice público, muchísima gente se contactó conmigo, muchos chicos”, explicó el joven respecto a la repercusión que tuvo su denuncia.