"La conducta de Fernando fue instintiva, de supervivencia"

Siguiendo el relato, la víctima permaneció "resguardándose" de su hijo fuera de la vivienda y, alrededor de las 8, cuando intenta volver a ingresar, el acusado salió a su encuentro "con un hierro tipo lanza utilizado para remolcar autos y, con firme propósito homicida", golpeó reiteradamente a su padre en su cabeza y tórax, para finalmente apuñalarlo cuando este cae al suelo con un cuchillo con hoja de 15 centímetros, con la que atravesó su corazón. Luego, "tomándolo de los pelos", se arrodilló junto al cuerpo le cortó la cabeza y la apoyó sobre el abdomen del hombre, donde también clavó el arma homicida.

El joven fue detenido por la Policía minutos más tarde, fue "colaborativo" con los efectivos e inmediatamente se entregó como el asesino.

El fiscal buscará demostrar que el acusado era consciente de su accionar y así conseguir que se lo declare culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo, atenuado por circunstancias extraordinarias.

image.png

Aunque la secuencia no es desafiada por los abogados defensores Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña, son las circunstancias las que difieren con la teoría acusadora, y las que los abogados esperan sirva para conseguir la absolución de Jara hijo.

"Fernando arrastra una historia de vida violenta. Violencia que ejercía su padre sobre todo el grupo familiar sistemáticamente, pero sobre todo sobre él y su madre", recordó con su alegato Lucero, y relató: "El padre de Fernando cumplía su palabra. Si decía que los iba a golpear, los golpeaba. Si decía que los iba a lastimar, los terminaba lastimando. Si decía que los iba a rociar con nafta para prenderlos fuego, también lo cumplía".

Sobre esta base, indicó que el acusado vio a su padre ir por un arma de fuego para matarlos, como esa madrugada, al arribar borracho a la vivienda, les advirtió. "Fernando actúa para evitar que el padre se haga de esa arma. De esto estaba convencido, de que con el arma iba a matar a la familia. La conducta de Fernando es instintiva, de supervivencia. En ese momento, no pudo detenerse, no pudo parar. ¿Se representa otra salida? No, porque en esas circunstancias, no tenía capacidad de anticipar las consecuencias de su conducta. No piensa en asesinar a su padre, piensa en salvar su vida y la de su familia. No tenia opción, no tenia alternativa. Los peritos les van a decir que su conducta estaba gobernada por sus emociones, quedó a merced de sus impulsos".

Cuestiones previas

Previo al comienzo del debate, el equipo defensor realizó dos pedidos ante el tribunal de juicio. En primer lugar, se solicitó que se resguarde el testimonio de una hermana del acusado, a la cual se espera escuchar durante el desarrollo. Sin oposición de la fiscalía, los jueces avalaron que sus palabras no se transmitan.

En segundo lugar, se indicó que Fernando, el acusado, no se sentía en condiciones de escuchar el debate en persona. Sobre esto, indicaron que tanto él como su hermano menor, Matías, reciben atención psicológica desde la muerte de su padre. Por este motivo, y en atención a cómo esto pueda afectar su estado psíquico, se pidió que se le permita al joven escuchar el juicio desde una sala contigua.

Nuevamente sin oposición, los magistrados hicieron lugar a la petición.