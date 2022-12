La Corte de Chile suspendió la extradición del asesino del policía Garro

La audiencia, después de una hora y media tuvo que ser suspendida debido a que desde Neuquén no se remitió la documentación necesaria para analizar que la Corte chilena concrete una resolución.

Los funcionarios judiciales chilenos todavía no pueden entender cómo fue el error administrativo judicial por el cual se llegó al extrañamiento del asesino del policía neuquino Víctor Garro, homicidio que ocurrió el 5 de octubre de 2014 en la toma El Mirador de la localidad de Añelo.

Durante la pandemia, en abril de 2020, el mal dictamen realizado por el asesor letrado Carlos Caroselli hizo incurrir en un error a la jueza de Ejecución Raquel Gass que terminó autorizando el extrañamiento, figura penal que se aplica a los condenados que son oriundos de otro país. La misma, representa la expulsión de Argentina por la cual son trasladados a su país de origen donde quedan en libertad con la prohibición de regresar a la Argentina, en dicho caso, volverán a la cárcel.

Captura de pantalla 2022-12-07 a la(s) 10.31.05.png

El extrañamiento de Ruiz Herrera se produjo el 25 de junio de 2021 y una semana después el fiscal Maximiliano Breide Obeid descubrió el error y solicitó a la jueza Gass que activaran el protocolo de recaptura internacional. En septiembre de ese año Interpol ya lo tenía en código rojo.

Ni el extrañamiento, ni el error judicial, ni la solicitud de captura fue informada a la familia de Garro que se enteró por LMN, en julio de este año, cuando reconstruíamos la historia del crimen del policía y la vida de su hija, Victoria, que optó por seguir los pasos de su padre e ingresar a la institución.

Tras ver la luz el tema, a fines de agosto se reactivó la captura internacional de acuerdo a los documentos oficiales de la Justicia de Chile, a los que pudo acceder este medio.

La recaptura de Ruiz Herrera se concretó el 5 de octubre pasado. La familia se enteró de boca del jefe de la Policía neuquina, Julio Peralta, tras el acto de homenaje que se realizó en Añelo al cumplirse ocho años del homicidio del subcomisario Garro.

Audiencia en Chile

Tras la detención, Ruiz Herrera fue a parar a la cárcel de Temuco y se dispuso para este martes, 7 de diciembre, la audiencia de extradición.

Este medio realizó las gestiones del caso ante la Corte Suprema de Justicia de Chile que autorizó el ingreso de LMN y también de la querella de Garro y su hija, todos actores válidos de la actual situación.

La audiencia arrancó pasada las 10 por la plataforma Zoom.

El ministro de la Corte Arturo Prado estuvo a cargo de la audiencia en la que estaban presentes Alvaro Hernandez del Ministerio Público Fiscal y el defensor oficial Javier Ruiz Quesada.

También estaba la jueza de Ejecución Penal de Neuquén Raquel Gass presenciando el desarrollo de la audiencia.

Captura de pantalla 2022-12-07 a la(s) 10.34.17.png

Inexplicable

El ministro de la Corte Arturo Prado solicitó en varios momentos que les explicaran cómo fue que se lo expulsó de Argentina a Ruiz Herrera porque todo le resultaba esquivo a la lógica no solo judicial sino también administrativa.

Quedó claro en la audiencia, pese al esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de Chile por argumentar en favor de la extradición, que Argentina no remitió la documentación necesaria para comprender la solicitud.

El extrañamiento fue autorizado en abril de 2020 y se concretó el 25 de junio de 2021 cuando se abrió la frontera con Chile. Durante todo ese periodo no hubo ningún tipo de trámite de revisión de lo resuelto por Caroselli.

“Claramente no revisaron”, recalcó Hernandez y hubo varios aspectos que no pudo explicar al igual que el defensor público porque “Argentina no remitió esa información”.

Estamos hablando de información clave que deja en evidencia que lo ocurrido tiene la magnitud de un papelón internacional, porque no se puede cargar contra el penado, en este caso Ruiz Herrera, un error judicial en el que él ni siquiera tuvo injerencia.

Captura de pantalla 2022-12-07 a la(s) 11.17.42.png

“Pero un proceso tiene que tener ciertos estándares y acá a las claras, está en evidencia que fue error administrativo y judicial como consecuencia de una negligencia”, aseveró Prado que dejó en claro que el error ni siquiera fue motivado por algún tipo de pedido de Ruiz Herrera.

Ante este escenario, Prado resolvió suspender la audiencia y remitir un oficio a Neuquén para que brinden mayor información sobre el extrañamiento del chileno.

Además, pese al pedido de la defensa de dictar la prisión domiciliaria para Ruiz Herrera, “ya que nunca se sustrajo de la acción de la justicia”, Prado entendió que por el tipo de delito que está condenado en Argentina el riesgo de fuga está latente por lo que sostuvo la prisión preventiva en la cárcel de Temuco.

La nueva audiencia será programada una vez que llegue la documentación que se va a requerir a la justicia neuquina que todavía no se ha expedido respecto de la investigación interna que se hizo sobre las responsabilidades de dicho extrañamiento.