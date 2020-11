La cuarentena mandó a más parejas a hacer terapia

"Durante la cuarentena he tenido mucha más demanda de parejas que en otros momentos", afirmó a LM Neuquén Andrea Ceballos, psicóloga y especialista en terapia de pareja y sexualidad. "La mayoría de las parejas que consultan no solo lo hacen por el encierro, la ansiedad y el estrés que genera esta situación, sino también porque cambió la dinámica general de la familia y de la gente", señala.

La profesional consideró que la cuarentena "lo que ha hecho es amplificar como en una lupa algunas cuestiones que la pareja venía arrastrando pero que antes se toleraban o se llevaban de otra forma porque cada uno estaba con sus actividades, con sus tiempos, y ahora no".

La licenciada en psicología Daniela Torres Ortiz consideró que los temas de conflictividad que aparecieron en este tiempo de encierro y restricciones en las parejas eran, por lo general, de antigua data y se volvieron más visibles porque se incrementó el tiempo de convivencia bajo el mismo techo. "Por ejemplo, desacuerdos frente a cuánto tiempo trabaja alguno de los cónyuges, ciertas insatisfacciones en relación con la vida sexual o incluso cómo se marcan los límites a un hijo", describió.

Por otra parte, la psicóloga señaló que también aparecieron algunas "dificultades nuevas como establecer ciertos acuerdos frente a lo que se podría considerar como riesgoso o no: desde qué hacer frente a las salidas con amigos, ver o no ver a los padres de cada uno, viajar o no ahora que vienen las vacaciones". "Estos temas no determinan el deterioro pero pueden ir desgastando el vínculo, sobre todo si se sostienen en el tiempo sin resolución", explicó la especialista.

Ceballos precisó que, por su consultorio o a través de las sesiones virtuales, tuvo que trabajar con parejas que plantearon la separación. "Siempre que no haya situaciones de riesgo como violencia, mi indicación es esperar porque las parejas, cuando vienen con algún tipo de conflicto, traen la cuestión del divorcio como una posibilidad ya. Es que en algún momento se lo plantearon o uno de los dos lo pensó más que el otro, entonces se piensa la terapia de pareja como una alternativa para evitarlo", describió.

La pérdida de intimidad personal ha sido uno de los puntos de tensión y discusión en las parejas, señalaron los especialistas. Al compartir más tiempo con el otro, cuando antes solo eran unas horas, aparecieron cuestiones que solían estar reservadas para uno.

"Muchas veces aparece esta sensación de que se han perdido espacios individuales o momentos de soledad que también pueden añorarse. Y eso no quiere decir que se esté queriendo menos al otro, sino que simplemente necesitan pausas, marcas límites, establecer momentos para uno mismo como individuo", señaló Torres Ortiz.

"La cuarentena trajo consigo esto de que todos nos tuvimos que ver en un contexto totalmente extraño y diferente, y muchas veces las crisis personales son las que después se plantean como la semilla de lo que puede ser después un problema de pareja", consideró Ceballos.

Por último, comentó que las parejas que hayan encontrado formas de resolver los conflictos ante determinadas problemáticas saldrán fortalecidas.