"La cuarentena permitió nuevas maneras de vivir la sexualidad"

En realidad los cambios que se pudieron haber producido durante la cuarentena en función de la sexualidad tienen que ver mucho con las realidades individuales. Deberíamos diferenciar si hablamos de parejas ya constituidas y convivientes; de las que no convivían y la cuarentena hizo que empezaran a convivir y de las que viven solas. El tema de la sexualidad es como las huellas digitales, es única en cada una de las personas.

¿Por ejemplo, en las parejas convivientes hace tiempo?

En las parejas que tenían una vida sexual satisfactoria y saludable, la cuarentena no influyó demasiado. Incluso, si su vida sexual era satisfactoria no solo que lo siguió siendo por el hecho de tener más tiempo para compartir y un menor desgaste en las cuestiones de lo cotidiano, sino que les dio la posibilidad de indagar en otras cosas y enriquecer esa vida sexual. Las parejas en las que su relación no venía bien, como le pudo haber pasado con muchas otras cuestiones, la cuarentena las llevó a deteriorarse. La cuarentena fue como una gran lupa, amplificó lo que estaba bien y también lo que estaba mal.

¿En qué nuevas cuestiones les permitió indagar?

Me llamó mucho la atención que la parejas pudieron empezar a pensar otras alternativas en relación a la sexualidad. En el sentido en que se conectaron mucho más con la información sobre la sexualidad. Estas parejas se abrieron a recibir información, por ejemplo, a través de las redes sociales con instagramers como el caso de la sexóloga Cecilia Ce, autora de libros como “Sexo ATR. A todo ritmo” que son best sellers absolutos. Considero que esto es positivo porque naturaliza un montón de cosas respecto a la sexualidad. Hay que tener en cuenta que hay parejas que son de una generación que no tienen educación sexual sino que están deseducados, es decir poseen información errónea, llena de mitos y prejuicios, atravesados por una cultura machista y judeocristiana.

ANDREA CEBALLOS PSICOLOGA 2.jpg De la autoestimulación, a los juguetes sexuales y sexting. La psicóloga señaló que el encierro habilitó naturalizar y enriquecer el autoconocimiento a través de la masturbación; en las parejas indagar en el mundo de los juguetes sexuales y en armar vínculos en las redes que continuaron con el sexo virtual.

¿El contexto de encierro animó a más personas a explorar su sexualidad?

Exactamente. La sexualidad no siempre tiene que ser en contacto con un otro. Este contexto de encierro permitió naturalizar y enriquecer el autoconocimiento a través de la autoestimulación, la masturbación que para muchos es como un descubrimiento utilizando la cuestión lúdica. La sexualidad humana tiene mas de lúdico que de reproductivo. Esta posibilidad lúdica que tiene la sexualidad animó, por ejemplo, a algunas personas a indagar en el mundo de los juguetes sexuales y de los materiales que se pueden encontrar en los sexshops.

Incluso al comienzo de la pandemia autoridades sanitarias recomendaron a la población practicar el sexo virtual

El sexo virtual o sexting es una práctica de autoestimulación donde el otro funciona para enriquecer la fantasía de uno. Es más que nada a través de la imaginación, de lo visual, de lo perceptivo. Esta modalidad de conocerse a través de redes de contacto, como Tinder, a partir de esos vínculos que se armaron a nivel de lo virtual se continuó con la experiencia sexual virtual.

¿Habrá un antes y un después de la pandemia respecto a lo sexual?

Creo que no. Si todo esto pasa, si desaparece el virus, que es lo menos probable, o la vacuna nos inmuniza de tal manera que nos sintamos protegidos, creo que la gente no va a tener miedo por lo tanto las cosas volverán a su cauce normal. Lo que sí hubo en esta etapa fue la posibilidad de explorar nuevas modalidades para vivir la sexualidad y espero que sea un enriquecimiento y un aprendizaje para que la gente pueda vivir la sexualidad de buena manera. Lo que se puede observar ahora, donde hay menos temor al contagio y en la que todo el mundo está como perro cuando le sacan la correa, es que se quiere vivir todo, ir a fiestas, viajar, juntarse. La gente que ha tenido restricciones a nivel de la sexualidad quiere ahora recuperar esa vivencia de encontrarse con otro. Es como un auto que estuvo parado mucho tiempo, después, cuesta arrancarlo. La gente que se quedó muy encerrada hizo como un adormecimiento de su faceta sexual, y a esa gente le va a costar arrancar.