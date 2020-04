La cuarentena separó a una familia neuquina en tres provincias

Matilde de 84 años tuvo una fuerte infección urinaria causada por un pico de depresión. Su hija fue a acompañarla el 8 de marzo y después de una semana, entre internación y cariño, “volvió a estar bien”. “El problema fue cuando me quise volver, saqué el pasaje todo bien para el 27 de marzo, pero el 19 se decretó la cuarentena y no me pude mover”, relató Sandra, mientras explicó a LM Neuquén: “Los primeros días todo bien porque en mi trabajo son permisivos, pero luego me empecé a desesperar y ahora hace más de un mes que no puedo trabajar”.

“En esta casa no tengo internet ni computadora, así que ni siquiera puedo trabajar desde acá. Busco la forma de volverme y se me complica, nadie me da una solución, solo me dicen que tengo que esperar”, se enoja Sandra, aunque entiende: “Yo sé lo que pasa y me parece bien muchas políticas, pero estamos varados dentro de la Argentina”.

Esta cuarentena también separó a la familia: “Hace dos años, vivíamos con mis dos hijos y mi marido. Tiempito después mi hija se casó y se fue a vivir a Chile y pasamos a ser tres. Y ahora, en el medio de la cuarentena, estamos los cuatro separados: mi hijo en Roca, que es donde estudia, mi marido en casa y yo acá, en Necochea”.

Sandra habló con todos los órganos competentes: “Me contacté con la Casa de la Provincia de Neuquén en Buenos Aires, con el Ministerio del Interior, con Casa Rosada, con todos. Quiero volver a mi casa y hacer la cuarentena ahí”.

Entre el enojo y el deseo, esta vecina de Neuquén sigue insistiendo y espera que le den una respuesta: “Yo no tengo problemas en viajar tres días… podría poner un colectivo para que junten a todos los neuquinos y nos devuelvan a nuestra casa. O algo, pero quiero y necesito estar en mi casa”.

