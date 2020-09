"Hay mucha información falsa y en Neuquén hemos tenido situaciones que han costado la vida de las personas en función de esa información falsa", afirmó, en clara alusión al nene de cinco años que murió en Plottier producto de haber ingerido dióxido de claro, luego de que fuera difundido como supuesta cura contra el coronavirus. También mencionó la existencia de médicos que fueron desmentidos "porque también circula esa información de profesionales que no ajustan la información de forma científica".

Respecto a las teorías que niegan la pandemia y la existencia del coronavirus, Pérez señaló que "es necesario conocerlo y saber que esto existe porque sucede en general cuando hay una emergencia sanitaria, y la desinformación pone en riesgo la salud de la población".

Las conductas sociales que se deben erradicar, puntualizó la médica, son las referidas a respetar el distanciamiento social, no compartir espacios reducidos ni bebidas de un mismo recipiente, manifestar síntomas e ir a trabajar, entre otras.

"Sigue habiendo gente que dice que (el virus) no existe cuando el sistema de salud está muy comprometido. Sigue habiendo gente que dice que esto no existe cuando en los hospitales y las clínicas estamos superados en el número de enfermos, no hay camas y hay mucho personal infectado que no puede estar trabajando. Estamos desbordados, el sistema de salud está muy comprometido y aún así hay gente que sigue diciendo 'esto no existe'. Creo que es una negación, pero no soy socióloga ni psicóloga para darle una interpretación a esto", manifestó.

Ddijo que "uno tiene que hacerse la idea de que esto es prolongado y el cuidado depende de cada uno de nosotros, de ser responsables de uno mismo y solidario con el otro, porque no es una situación que se vaya a resolver en los próximos meses" y apeló a que "la población pueda tomar conciencia y de esta manera podamos dar respuesta y no sentirnos con esta sensación de que nada alcanza"

"Da mucha bronca el individualismo"

El pasado lunes, un grupo de vecinos se manifestó en pleno centro neuquino en contra de las medidas de restricción de circulación hasta las 18, que horas antes había anunciado el gobernador Omar Gutiérrez. Pero en la protesta no solo se vio gente disconforme con esto sino carteles que hacían alusión a la inexistencia del coronavirus.

Frente a esto, una enfermera que trabaja en el Hospital Heller manifestó su indignación debido al intenso trabajo que realiza el personal de Salud desde el inicio de la pandemia. "Me genera mucha indignación y siento que no se está siendo consciente de que si la cantidad de contagios sigue en aumento, va a llegar el momento en que no va a haber camas suficientes. Qué triste sería tener que elegir quién accede a una cama en un hospital y quién no", afirmó Daiana Huentiau, consultada por LM Neuquén, quien trabaja en el sector de cuidados intermedios del hospital del oeste.

La enfermera planteó que "el personal de salud se encuentra en una situación delicada, donde estamos dando todo de nosotros para dar respuesta a las necesidades de las personas que requieren hospitalización o que se encuentran con internación domiciliaria, pero no damos abasto" y dijo que "la pandemia nos muestra los años de desfinanciamiento en salud".

En relación con la marcha realizada, expresó que "como enfermera da mucha bronca lo individualistas que pueden ser con el personal de salud y el resto de las personas que con gran esfuerzo estamos enfrentando esta pandemia". Enfatizó en la difícil situación que atraviesan las personas que viven en barrios vulnerables y dijo que "su preocupación está puesta en cómo llenar la olla todos los días".

"Pienso que todos deberían poder quedarse en sus casas con sus familias a cumplir la cuarentena, pero la realidad es otra. Hay familias que viven en situación de pobreza, viven el día a día y si no se sale a trabajar, no se come", apuntó.

Ciclo de charlas de Salud

El Ciclo de charlas del ministerio de Salud empezó este jueves a través de la transmisión en vivo en su cuenta de Facebook Está dirigido a la comunidad para hablar y evacuar dudas sobre diversos temas relacionados con la pandemia de coronavirus.

La actividad fue organizada desde la Línea de Bioseguridad, dependiente de la Dirección de Organización de Establecimientos del ministerio de Salud provincial. En las charlas virtuales, distintos especialistas abordarán temáticas vinculadas al COVID-19 para dialogar con la comunidad y evacuar dudas.

Los conversatorios se realizarán todos los viernes a las 18, a excepción del primero que tuvo lugar este jueves a las 19, donde se habló sobre las “medidas claves de la prevención contra el COVID-19. Allí disertaron Liliana Calanni y Lucy Pérez, ambas médicas infectólogas y la licenciada Certificada Especialista en Control de Infecciones (CECI), Elvia Tillería.

El próximo encuentro será el viernes 25 a las 18, donde se dialogará sobre el papel que juegan los niños y niñas en la pandemia. En esa ocasión, los invitados serán Andrés Gallardo Martínez, médico infectólogo y pediatra de la Clínica San Agustín y ADOS, y Luciana Moya, médica infectóloga y pediatra del Policlínico Neuquén y del Instituto Oncohematológico de la Patagonia Conciencia.