La despiden por un chiste en una caja de pizzas

Pero a la madre de los niños, que recibió el pedido, no le causó ninguna gracia. Subió una foto de la caja a su muro de Facebook y escribió: “Un desagradable chiste de nuestro local de Pizza Hut de la zona. Esta familia no se rió y no creemos que sea divertido”. La empleada llamó para disculparse, pero su jefe decidió despedirla. “Era un chiste inapropiado. Hay un momento y un lugar para cada cosa. Mi caja de pizza no era el lugar adecuado. Es una lección aprendida”, dijo la mujer.

Pero en Facebook recibió una catarata de críticas. “Espero que puedas mirar en tu corazón oscuro y llamar de nuevo y explicar que no estás enojada. Días antes de Navidad, hiciste que despidieran a una persona”, dice uno de los mensajes. La mayoría le recuerda que sus hijos habían pedido un chiste en su pedido. También la página de Pizza Hut se llenó de reclamos y pedidos de reincorporación para la empleada despedida.