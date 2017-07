La detienen y la obligan a desnudarse con los presos

Se trata de Katherine Martínez, quien trabaja como modelo y porrista del club de fútbol América de Cali, y quien fuera detenida por los oficiales luego de haber protagonizado un altercado en la vía pública estando ebria. Martínez fue llevada esposada a la estación policial, donde comenzó el denigrante trato.

“Se presenta una discusión entre amigos y llegó la Policía”, relató la modelo en declaraciones a BLU Radio. “Ellos me identifican y me dicen que me comporté de manera grosera, pero no fue así. Entonces me llevan a la estación y allá me graban e incitan, con todos los detenidos que había en el lugar, para que me desnudara y les hiciera un show”, agregó.

Martínez dijo que accedió a los pedidos de los oficiales allí agrupados porque estaba bajo los efectos del alcohol. La mujer, visiblemente molesta por lo que le tocó vivir, señaló que se estaban difundiendo “rumores” sobre ella que no eran ciertos. El jueves, luego de que el video se hiciera público, la modelo se presentó ante la fiscalía para denunciar a los policías que la humillaron y se aprovecharon de su estado.

Katherine es una popular porrista del club América de Cali y modelo, y además tiene gran cantidad de seguidores en las redes sociales. “Que los responsables paguen por las consecuencias que me han provocado”, indicó la bella mujer, todavía conmovida por el trato recibido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Hugo Casas, indicó que se inició una investigación que podría conllevar en acciones penales contra los responsables de haber incitado a Martínez a bailar para los reclusos.

Ebria: La chica, que fue detenida borracha, dijo que se aprovecharon de su estado.

Se cortó el pene e insultó a la gente

La escena, registrada el lunes, era tan impactante que los vecinos del barrio de Irving Park, en Chicago, comenzaron a filmar con sus celulares. Tras cortarse su propio pene, un hombre empezó a insultarlos. Estaba desnudo y cubierto de sangre en la entrepierna. También estaba muy drogado y parecía delirar. Tenía las manos sobre una reja, detrás de la cual se protegían las personas que lo miraban. En ese momento apareció una patrulla policial. Al ver a una oficial, el hombre arremetió contra ella. Antes de que pudiera tocarla, la agente le disparó con su pistola taser. La descarga lo arrojó al suelo. Pero se levantó y amenazó a otro policía que había acudido para contenerlo. Entonces recibió un segundo choque eléctrico, que lo dejó definitivamente tumbado.