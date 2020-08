La diputada Riccomini no sabe cómo se contagió de covid-19

La diputada del partido Juntos, Carina Riccomini , está aislada junto a su familia en su casa desde el martes, cuando se confirmó el diagnóstico positivo de Covid-19 . Comenzó con síntomas el domingo al irse a dormir y el lunes fue al Castro Rendón a hacerse el análisis , porque tenía fiebre y dolor de cabeza. Hoy se encuentra bien, a la espera de los últimos hisopados a sus hijos . Desde el inicio de la pandemia, se cuidaba mucho y por eso no iba a la Legislatura , participaba por Zoom. Aún no sabe cómo se contagió.

Carina integra el bloque unipersonal de Juntos, una colectora electoral del MPN. Permanece aislada en su casa con la mayor parte de su familia desde que se confirmó el contagio, el martes cerca del mediodía. Su pareja, Braian Marino, es funcionario de Espacios Verdes del Municipio y también dio positivo este martes . Uno de los hijos de la pareja salió negativo en el análisis y fue aislado en horas de la tarde en otra vivienda. Con los otros nenes, el hisopado se hizo más tarde y aún no tienen los resultados.

“Ella salía poco y nada y la mayoría de las reuniones de la Legislatura las hizo vía Zoom, porque nos estábamos cuidando mucho”, contó Braian a LM Neuquén. Agregó que la última vez que la diputada fue a la Legislatura “fue para la anterior sesión, hace como dos semanas o diez días”, y el contacto con sus asesores era de manera virtual.

Comentó que todo empezó el domingo a la noche. Al ir a dormir, la diputada Riccomini estaba bien, “pero de madrugada me avisó que tenía fiebre, no pudo descansar y el lunes temprano tenía un turno en el banco al que no fue porque se sentía mal”. A media mañana, la temperatura cedió, pero volvió a subir al mediodía, por eso decidió ir al Castro Rendón. Allí le propusieron hacerse el hisopado por covid-19 y accedió. El martes, cerca de las 12, le dieron el resultado positivo.

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19, la pareja suspendió las visitas a familiares y Carina casi no salía de su casa. Les preocupaba mucho el contagio porque uno de sus hijos, que dio negativo, tiene dificultades respiratorias.

Braian recalcó en diálogo con LMN que, por fortuna, nadie en la familia tuvo fiebre y la legisladora sigue con su vida normal, ya casi sin síntomas. “Los dos nenes están en su habitación, les llevamos la comida ahí y salen sólo para ir al baño; ella está en su escritorio, porque sigue estudiando su carrera terciaria y tiene su computadora; y yo estoy haciendo un poco el rol de amo de casa”, describió.

Aclaró que “nunca se quiso ocultar esto, sino resguardar la información para no crear una psicosis porque yo soy coordinador municipal en Espacios Verdes y la gente enseguida se desespera; quisimos tratar de manejar todo con tranquilidad”.

“Cuando dio positivo Covid-19, les avisamos a las últimas personas con las que estuvimos en contacto y también a la Legislatura, donde los diputados de todos los bloques se pusieron a disposición y nos llamaron de distintos partidos, lo que nos dejó sorprendidos”, relató. Añadió que también “se comunicaron las autoridades, tanto (Marcos) Koopmann como Majo Ferraresso y toda la cúpula, al igual que el gobernador”.

Subrayó que Carina “está bien anímicamente, porque es una mujer especial, una hija de Dios, y no pasó por algún momento de angustia, aunque yo sí estoy un poco más preocupado”.

Señaló que lo que más los intriga es cómo se produjo el contagio de Covid-19. “Quizás fui yo, porque soy el que más sale por mi trabajo, pero teníamos todos los cuidados, con alcohol en gel en los picaportes, lavar todo con lavandina, cambiarte la ropa al volver a tu casa, nos cuidamos todos y nos llama la atención que nos haya pasado”, indicó.