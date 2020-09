La dura carta de anestesiólogos: "No alcanzan las camas ni las manos"

La Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR) escribió una dura carta abierta donde pidió la mayor colaboración a la población para que se quede en sus casas y no colapse el sistema de salud, que cotidianamente da batalla contra los incesantes contagios de coronavirus.

"Afrontamos, quizás, el momento más duro de esta pandemia. Los contagios y los fallecidos crecen día a día y no parecen descender", plantearon. Precisaron que, entre otras cosas, reforzaron las áreas de cuidados intensivos con médicos anestesiólogos, "pero, aún así, no alcanza".

salud-ambulancia-pacientes-hospital-covid-coronavirus-(1).jpg Sebastián Fariña Petersen

"No alcanzan las camas, no alcanzan las manos. No alcanzan los recursos económicos ni los humanos", afirmaron. "Si sigue esta tasa exponencial de contagios pronto, más pronto de lo que suponen, imaginan o desean, el sistema de salud colapsará. Los hospitales y las clínicas tendrán que optar por atender a quienes tengan más expectativas de sobrevida o tratamiento", siguieron.

De forma indirecta, la Asociación hizo mención a aquellos grupos de personas que se han manifestado descreídos de la existencia de la pandemia y aclararon: "No es una cuestión de percepción. El problema está, existe y es real. Detrás de él se alinean las opiniones. Pero ninguna opinión en contra frena los contagios. No se puede relativizar esta problemática ni tratarla como un simple intercambio de dichos".

Por último, le hicieron el pedido a la población: "Les rogamos encarecidamente que se queden en sus hogares, salvo estricta necesidad. Es un pedido impopular pero necesario. No se arriesguen a contagiarse ni a contagiar". E insistieron: "No es un tema menor. Entendemos que se vienen los días lindos y todos querrán salir a disfrutar. Pero si salimos todos, aumentamos exponencialmente las probabilidades de contagio".

"Cuídense. Ayudennos a cuidarlos. Solo así podremos afrontar este problema entre todos", cerraron.