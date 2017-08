La educación y el deporte, entre los objetivos de Chani

En Ciudad Deportiva, Chani compartió una reunión junto al subsecretario de Deportes de la provincia, Luis Sánchez, jóvenes destacados y promotores deportivos.

En la oportunidad compartieron proyectos como el de crear infraestructura para competencias de bajo, medio y alto rendimiento con accesibilidad; un plan educativo que, además de la actividad física, incluya al deporte para su práctica obligatoria, entre otros.

“Queremos ir sumando los proyectos de las instituciones y vecinos que visitamos día a día”, expresó la candidata del MPN.

Por otra parte, se refirió a la importancia de la alimentación además de la actividad física. “La alimentación es un tema que hay que abordarlo con un plan de alimentación más nutritivo en las escuelas, que se sume a la actividad física para mejorar la salud de niños y jóvenes”, expresó. Y agregó: “Si no hay guía, si no hay disciplina y contención, no se puede mejorar”.

Luego participó de un encuentro con militantes del barrio Melipal. “Tenemos una provincia hermosa y pujante y, por encima de todo, una provincia que tiene valores. Y esto es lo que tenemos que defender”.

Agradeció el acompañamiento de las mujeres de la ciudad y la oportunidad de mostrarle los barrios y sus realidades.

“Es el sentir de una generación”

El vicegobernador Rolando Figueroa expresó que Chani Sapag “representa el sentir de toda una generación que está orgullosa de la historia de un partido”.