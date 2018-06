La era Vaca Muerta llega a Rincón en octubre

La confirmación acaba de llegar luego de la reunión entre el gobernador Omar Gutiérrez y el presidente de la empresa para África y América Latina, Clay Neff, junto a directivos de la compañía, en la capital provincial.

Es un anuncio importante para esa zona de la provincia, en un contexto de complicaciones para la producción de petróleo en los yacimientos maduros.

La empresa perforará hasta llegar a la formación Vaca Muerta, y así abrirá una nueva etapa en esa zona, donde por caso YPF le pidió a sus prestadores de servicio recortar gastos. La producción convencional requiere de una mayor inversión para mantener los niveles de producción. Y por eso ahora surge el horizonte productivo de los no convencionales.

“A partir del 1º de octubre Chevron pone primera en la concesión hidrocarburífera de El Trapial, donde empieza a desarrollar el primer pozo de petróleo no convencional en Rincón de los Sauces”, explicó el mandatario provincial y continuó diciendo: “De esta forma, Chevron, que hasta aquí tiene el desarrollo de gas no convencional en Loma Campana, en forma conjunta con YPF, ahora también empieza a desarrollar el petróleo no convencional en una zona en la cual ha habido disminución de inversión, de producción y de trabajo. Empezamos a reactivar la zona de Rincón de los Sauces con el petróleo no convencional de la mano de Chevron”.

Gutiérrez precisó que este acuerdo demandó de dos años y medio de gestión. “Lo buscamos y gestionamos durante dos años y medio. Es una reparación histórica, geológica, hidrocarburífera para el norte neuquino y para Rincón de los Sauces”.

Neff asumió su cargo con sede en Houton, Texas, en enero del año pasado. En abril de este año, Chevron anunció una inversión de 200 millones de dólares en 8 pozos no convencionales en El Trapial, utilizando la experiencia adquirida en Loma Campana, donde es socia de YPF.

LEÉ MÁS

Reactivan El Trapial y Rincón festeja

Apuesta de Chevron Vaca Muerta le da más vida a El Trapial