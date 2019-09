La escuela 154 todavía no está lista y los alumnos podrían tener clases en trailers

“Hay algunas cuestiones de seguridad que no nos permiten volver a la escuela y que tienen que ver con lo estructural… A la vista está que hay cuestiones estructurales que tienen que ser arregladas o modificadas de una forma determinante, no ponerLE enduido a una rajadura y pintarlo, porque el problema sigue” continuó.

En este sentido, Aguayo explicó que además de grietas en las paredes, también tienen problemas con el cielorraso ya que algunas placas que se han humedecido, han generado goteras.

En tanto, vicedirector manifestó que el hecho de que estén divididos en tres establecimientos les está generando un problema como cuerpo docente, por lo cual le pidieron al Consejo Provincial de Educación, otra alternativa. “No es fácil estar en tres establecimientos diferentes. Además la escuela tiene comedor, por lo que hay que preparar viandas y repartirlas. Es más, me he visto en la situación de tener que repartir yo mismo viandas o colasiones porque nos faltó para algún nene. Tampoco podemos tener reuniones de cuerpo docente o no podemos ver a los papás. Como si fuera poco, también le estamos quitando espacio a otros niños que también estudian en los colegios en los que estamos. Por lo tanto, cuando nos propusieron la alternativa de poner trailer en algún lugar, le dimos el visto bueno. No es la mejor solución, pero es una alternativa”, finalizó.

