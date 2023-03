La escuela del interior neuquino que no da clases desde 2020: "Necesitamos docentes"

Los vecinos de Bajada Vieja piden que se asigne un docente a la Escuela Rural 224, ya que desde el 2020 no abre sus puertas a los chicos de la zona . Pese a que han realizado notas solicitando una solución, no han tenido respuestas.

Aunque está en óptimas condiciones para que se dicten clases, la escuelita se encuentra vacía y los niños de la localidad no tienen donde escolarizarse. “Desde unos meses antes de que empezara la pandemia la maestra que estaba se jubiló y no quedó nadie más. Hay chiquitos que tenían que empezar salita de 4 desde entonces y no han podido”, contó a LMNeuquén Elisa Aravena, una vecina cuyo hijo no ha podido comenzar las clases.