La familia decidió despedirlo con una ceremonia sencilla

A Salvatori no le gustaban los honores.

Ana Laura Calducci

Neuquén.- A Pedro Salvatori no le gustaban los honores ni los homenajes, por eso trabajó junto al Gobierno hasta el último día que pudo. Atentos a su voluntad, los familiares decidieron despedirlo con una ceremonia sencilla, sin las distinciones propias de una figura pública. Cientos de vecinos y militantes del MPN fueron ayer a darle el último adiós al ex gobernador, al igual que dirigentes de todo el arco político.

El velatorio se realiza en la sala A de la cooperativa CALF durante 24 horas, hasta hoy a las 11. Los allegados no quisieron un edificio gubernamental para la ceremonia, porque intentaron en lo posible mantener la intimidad de la despedida. También solicitaron que no se envíen flores ni coronas, ni que se invierta en detalles costosos. Recomendaron a quien quiera homenajearlo que done ese dinero a algún comedor de la ciudad o a la fundación Luncec, en la que participa Nora, la viuda.

Pese a las reservas de la familia, el fallecimiento de Pedro Salvatori sacudió a la comunidad neuquina y la noticia corrió con rapidez la mañana del feriado. Numerosos conocidos se fueron acercando al edificio de calle Bahía Blanca a decirle adiós al ex mandatario, cargados de anécdotas de “don Pedro”. La sala rápidamente quedó colmada y los asistentes ocuparon también la vereda. Uno de los primeros en llegar fue Rubén Etcheverry, actual secretario municipal de Modernización. También acudieron temprano el ex diputado Manuel Gschwind y el subsecretario de Gobierno Juan Prezzoli. Luego pasaron a despedirse concejales, legisladores y compañeros de militancia. El gobernador Omar Gutiérrez pasó en la mañana por la sala, mientras que en la tarde fue el ex gobernador Jorge Sobisch, el vicegobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Jorge Lara.

Junto a ellos había decenas de vecinos que conocieron al otro Pedro, a la persona por fuera de la actividad pública. Eran personas mayores y también jóvenes, que querían acompañar a los familiares. Se hablaba de la extensa trayectoria política de Salvatori y de la interminable lista de proyectos a los que dio vida. La familia se mantuvo durante horas junto al ser querido; tres generaciones unidas en un abrazo. Al mediodía se realizó una misa, a cargo del obispo Virginio Bressanelli, a la que también asistió Gutiérrez.

Los más discretos eligieron esperar a que el sol bajara para asistir, lejos de las miradas curiosas. Durante la jornada, aunque hubo momentos de dolor, el rasgo común fue la mesura. Lo que más se escuchó de quienes conocieron en vida a Pedro Salvatori no fueron lamentos, sino palabras de admiración.

A las 11 será la partida del cortejo fúnebre con destino al Cementerio Central.