La familia de la abuela asesinada pidió por justicia en una carta

"Como familia estamos destrozados, es un dolor inmenso en nuestros corazones, con que se efectivice una sentencia quizás no nos aliviara, pero estaremos seguros que no seguirá matando a otras abuelas", indicaron en la misiva que se difundió este lunes.

Y enfatizaron: "Somos una familia de bajo perfil, pero hoy decimos basta, no más asesinatos a nuestros seres queridos, que podamos andar sin miedo por nuestras ciudades".

Aquí la carta completa

Somos el esposo, hijas e hijo, nietos, nuera, yernosy sobrinos de Celia Hebe Maidub, quien en vida para nosotros fue nuestra Querida Chela.

1- Chela el martes 12 de febrero del 2019 a las 21:05 hs salió a comprar pan, como era de costumbre en su rutina salir a esa hora y a media cuadra de su casa, cuando un joven la intercepto con intenciones de robo y la asesino a apuñaladas, ella tenia solo 79 años, indefensa.

2- En la primera audiencia de formulación de cargos del día jueves 14 de febrero coincidimos y apoyamos a la Fiscal Marisa Czajka; la seguiremos apoyando porque realmente nos escucho como familiares y siguió todos los pasos necesarios para la correcta investigación; como así también la decisión de la Jueza Lupica Cristo de que Kevin Eros Joaquin Muñoz Coria este detenido por 4 meses de prisión preventiva hasta el juicio.

3- No podemos creer la decisión que tomaron las juezas Leticia Lorenzo (quien ingreso como jueza penal en mayo del 2018) y Carolina González (Desconocemos fecha de ingreso porque no figura en las redes sociales), ambas de la localidad de ZAPALA: “dejar libre porque no hay peligro de fuga al presunto asesino ni existeriesgo de entorpecimiento en la causa”; nos preguntamos:¿Que asegura que no haya peligro de fuga? ¿Qué riesgos siguen y seguimos corriendo las personas de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul si este asesino anda suelto por nuestras calles? Asesino a Chela y minutos después hirió a la Dra.Álvarez, ambos hechos verificados por las cámaras de seguridad, domosy testigos. Además, días anteriores asalto a otros vecinos y quien sabe cuántos hechos delictivos cometió que no fueron denunciados por temor o por otro motivo.

4- Solamente queremos JUSTICIA, esta persona ASESINO sin ningún tipo de remordimiento a CHELA de 79 años de edad, esta persona debe estar con prisión preventiva los 4 meses que dictamino la jueza Lupica Cristo, quien realmente entendio el dolor de la familia.

5- No tiene que haber ningún tipo de contemplaciones con este asesino: solo la cárcel,NO en lacomisaría 6ta como pidió en su momento la Defensa, porque temian por su integridad física; el es un ASESINO, no nosotros.

6- Como familia estamos destrozados, es un dolor inmenso en nuestros corazones, con que se efectivice una sentencia quizás no nos aliviara, pero estaremos seguros que no seguirá matando a otras abuelas, a otras madres, a otras jóvenes. Basta con observar los hechos, Si el patrón del asesino es ATACAR MUJERES, ROBAR A MUJERES, ASESINAR MUJERES.

7- BASTA DE IMPUNIDAD,NO QUEREMOS MAS MUERTES NI EN CUTRAL CO Y PLAZA HUINCUL NI EN NINGUNA LOCALIDAD DEL NEUQUEN.

8- ES NECESARIO QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, FUERA DE LA INJERENCIA DE CADA UNO, VELEN POR LOS CIUDADANOS, CREEN UN COMITÉ DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA, QUE LA POLICIA DE NEUQUEN ACTUE PROTEGIENDONOS, QUE NINGUN FUNCIONARIO MIRE PARA NO UN COSTADO Y QUE HAYA CASTIGO PARA EL ASESINO.

9- SOMOS UNA FAMILIA DE BAJO PERFIL, PERO HOY DECIMOS BASTA, NO MAS ASESINATOS A NUESTROS SERES QUERIDOS, QUE PODAMOS ANDAR SIN MIEDO POR NUESTRAS CIUDADES.

La nota es firmada por el esposo Orlando Calvo, tres hijos, una nuera, dos sobrinos y nueve nietos de la víctima.

