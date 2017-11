La familia Nahuel vs. Prefectura

Bariloche. Alejandro Nahuel, el padre del joven Rafael, muerto de un balazo en un operativo del grupo Albatros el sábado en Río Negro, advirtió ayer que “ser mapuche o no no es para que te quiten la vida: no pueden matar a un joven por la tierra”. “Que el juez se ponga en el lugar de la familia y que el asesine pague. Ya se sabe que fue la Policía”, afirmó Nahuel padre, al referirse a la Prefectura Naval. Y en relación con la participación de su hijo en la comunidad que se asentó en Villa Mascardi, el hombre contó que “hace poco que estaba en eso, él iba a ayudar no más”. Y desafió: “El responsable debe pagar. Si hay que bajar al centro, vamos a bajar. Esto no queda acá y llegaremos hasta donde sea para que el que lo hizo pague”, señaló. Su esposa y madre de Rafael, Graciela Salvo, pidió justicia y aseguró que “no se comunicó nadie desde el Estado” tras la muerte de su hijo. “Voy a luchar por justicia para él. Era una persona muy buena. No usaba armas”, dijo la mujer.