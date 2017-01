La fantasía de los colores se impone en los más jóvenes

Georgina Gonzales

gonzalesg@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Las calles de la ciudad son el escenario para un festival de colores. No son murales ni gigantografías: se trata de las nuevas tonalidades en las cabelleras de los jóvenes que cada vez más eligen colores exóticos y definen así una nueva tendencia.

Antes, los matices eran concretos. Iban entre los rubios y morochos, pasando por los rojizos. Hoy en las cabezas de muchos adolescentes se ven verdaderos arco iris: azules, rojos, fucsias, grises o verdes se repiten en muchas chicas y algunos varones.

Los osados a la hora de teñirse tienen en general entre 15 y 27 años, pero también hay audaces de hasta 40. Llevan en sus cabelleras cortes asimétricos, partes rapadas y hasta pequeñas trencitas.

Paola García (20) hoy luce violeta en la cabeza, aunque ya tuvo rojo, verde, azul y amarillo. La primera vez que se tiñó fue a los 15 años y lo hizo de la mano de su mamá, que es peluquera. Ahora ella misma prepara el color con tinturas y espera poder alguna vez teñirse de naranja, color que aseguró no está llegando a la ciudad.

Esta nueva tendencia se exhibe mucho a través de las redes sociales. Instagram y Facebook aparecen como sitios donde mostrar los nuevos looks es popular y se genera el intercambio de ideas para futuros colores.

Dueños de sus gustos

No todas las peluquerías de la ciudad hacen estos trabajos. Luis Alcalde, de Las Hormigas, comentó que cada vez son más los jóvenes que se animan a los colores fantasía. Como amante del cabello, es muy sincero: estas tinturas lo dañan. Sin embargo, no se niega a realizárselo a quien lo pida.

Otra de las cuestiones que Alcalde destacó es que no todos los pigmentos del cabello toman cualquier color. A la hora de la elección de los interesados, lo sintetiza como “todo lo más flúor posible”.

Agustina (19) estudia en la Universidad Nacional del Comahue, a la que asiste con su cabellera turquesa. Arrancó meses atrás a teñirse y ya pasó por verde y púrpura. “Hacía años que me llamaba la atención tener el pelo de color”, dijo la joven, y concluyó: “En la calle reaccionan de distintas maneras. Pero a mí me hace sentir muy cómoda, me gusta destacar, sin necesidad de pensar en qué piensa el que mira”.

1500 pesos hay que pagar por un color fantasía.

Ese precio se puede abonar como máximo si se tiene una larga cabellera. En el caso de un pelo más corto, puede arrancar en los 800 pesos. En algunos sitios, el color también influye.

“A mi abuela cada cosa que hago que demuestra la libertad de expresión que se tiene ahora a ella le encanta. Son cosas que le hubiera gustado hacer cuando era joven”. Agustina Luna. La joven de 19 años luce un llamativo color turquesa.