La fiscalía ya pidió fecha para acusar a Muñoz y a Laserna

A ellos se suma el ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual. Le facilitaron todo al ex juez para que cambiara, en 2014, el lugar del accidente y así cobrar el seguro.

El ex juez Marcelo Muñoz será acusado por estafa en cuestión de días. Agustín Martínez

Neuquén.- En el marco de la investigación de LM Neuquén, el accidente que tuvo el ex juez Marcelo Muñoz en 2014, en el que cambió el lugar con ayuda de la Policía para poder cobrar el seguro, la fiscalía de Delitos Patrimoniales ya pidió formalmente a la Oficina Judicial fecha para formular la acusación penal.

Ayer finalmente se formalizó el pedido que alcanza al ex juez, al ex jefe de la Policía Raúl Laserna y al ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual. La semana pasada los tres involucrados designaron abogados defensores al ser informados del avance de la causa judicial.

Los delitos que se les endilgaran son incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y defraudación.

La maniobra realizada, y denuncia por LM Neuquén, ocurrió el 1º de mayo de 2014 cuando Muñoz manejaba un VW Bora (JVO 491) por la Autovía Norte y volcó en la rotonda de acceso al Parque Industrial a las 18:30. La Policía puso toda su estructura a disposición para cubrir el siniestro, y trasladaron en la grúa el vehículo del ex juez a la Dirección de Tránsito para resguardarlo.

Muñoz se atendió tres horas después en el hospital de Plottier, donde un médico certificó que tenía “aliento etílico”.

Después, la jefatura le prestó un auto oficial, un Chevrolet Aveo (LPD 993), que utilizó Muñoz durante tres meses hasta que la aseguradora Zurich le pagó 170 mil pesos para que se comprara un Bora cero kilómetro.

El juez denunció en Zurich que el vuelco lo había sufrido en calle Río Colorado y no en la Autovía Norte.

Desde lo legal, la maniobra es comprendida como una estafa para la cual Muñoz debió contar con la complicidad de los jefes policiales.