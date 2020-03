Por su parte, la terminal analiza la chance de alejarse de la categoría porque tampoco logró el objetivo que se propuso con su escuadra oficial. Esta situación habría sido contemplada por McLaren y eso aceleró la confirmación de que utilizarán motores de Mercedes el año que viene.

renault cartel.jpg Renault se quedó sin clientes para entregarles motores dentro de la Fórmula 1

El ex mecánico de McLaren, Marc Priestley, señaló que los rumores de ida de la fábrica gala son cada vez más fuertes. “Me sorprendió que McLaren siguiera adelante con el cambio a Mercedes en 2021, a pesar de que no vayan a cambiar las reglas el próximo año. Hubiera sido una conversación rara pedirle a Renault estar con ellos otro año. Es como decirle a tu novio o novia de los últimos años que quieres romper y un par de días después, les dices que la persona que has conocido no está lista para mudarse y que si puede seguir contigo un poco más. Algo que no se debería ignorar es que quizás Renault planea dejar la F1 al terminar 2020, quizá McLaren ya sabía eso y quizás no hay motor Renault para el año que viene, quién sabe”, aseguró.

La temporada 2020 de la Fórmula 1 aún no tiene fecha confirmada para su inicio, aunque se especula con que podía ser con el Gran Premio de Canadá, carrera que está pactada para el 14 de junio. Sin embargo, el país norteamericano está a la espera de cómo avanza el coronavirus en su territorio, ya que es uno de los más afectados de América del Norte.